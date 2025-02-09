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Kadınlar 1. Ligi Play-off Maçında Beraberlik

Kadınlar 1. Ligi Play-off Maçında Beraberlik
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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekova Spor, 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yüksekova Şehir Stadı'nda gerçekleşen çekişmeli karşılaşmayı çok sayıda sporsever izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekova Spor, 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yüksekova Şehir Stadında oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabaka çekişmeli geçti.

İki tarafında bol bulamadığı karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmayı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, kulüp başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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