KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI -- - Haberler

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KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI --

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da iki gün arayla 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan S.E. (15) tutuklandı.

BURSA'da iki gün arayla 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan S.E. (15) tutuklandı. S.E.?nin Fatma Ç. adlı kadının montunun cebinden telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalı Çarşı Caddesi'nde 25 Mart günü A.Ş. (22) ile S.E. yanında bir kadınla yürüyen Fatma Ç.'nin arkasından yaklaşıp montunun cebindeki cep telefonunu çaldı. Şüpheliler hızla uzaklaşırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı.

S.E.?nin 23 Mart'ta Baruthane Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'ndeki bir markette de yine yankesicilik yöntemiyle bir kadının çantasından cep telefonunu çaldığı belirlendi. Yankesicilikten çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheliden S.E. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI --

KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI --

KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI --

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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