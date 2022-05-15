'Kadının Sorunu Erkeğin Meselesi' projesinde gidilen ilk şehir Diyarbakır oldu - Haberler

DİYARBAKIR (DHA) - SEMRA Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla, 7 bölgede 7 ayrı şehirde yapılması planlanan 'Kadının Sorunu Erkeğin Meselesi' projesinin ilki Diyarbakır'da yapıldı.

7'den 70'e değişim hareketi sloganıyla Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Songül Öden ile öğretmen ve öğrenciler ile velileri katıldı.

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, farkındalık yaratmak amacıyla böyle program yaptıklarını belirterek, 'Kadının sorunu erkeğin meselesi' derken aslında kadın sorunlarını erkeklerin mesele haline getirmemesini istiyoruz. Böylelikle hep birlikte buna bir çözüm bulabiliriz.

Zaten kadınlar bunu uzun zamandır paylaşıyorlar, mücadele veriyorlar ama erkekler hep izleyici kısmında oluyor. O yüzden bizim amacımız erkekleri de bu değişimin bir parçası haline getirip bu harekete dahil etmek. 7 bölgede 7 şehre gideceğimizi söylemiştik. Diyarbakır'da başladık bundan sonra farklı şehirlerde devam edeceğiz" dedi.

"İNSANLAR NE OLURSA OLSUN HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEMELİLER"

Songül Öden de toplumda küfrün öznesinin kadın olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kadına atfedilenleri zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir oluşum başlattıkları için böyle bir farkındalık yarattıkları için çok memnun oldum. Babasız büyümüş bir kız çocuğu olarak ben hep bunu söylerdim; onun babası var, onların imkanları var, onların şeyleri var. Hep böyle düşünürdüm ama ablalarım çok kitap okuyan ablalardı. Bu benim için müthiş bir şanstı. Ben ne zamanki edebiyata yöneldim. Oradaki insanların ilham verici hayatlarını okuduğumda dünyanın değiştirilebilir bir yer olduğunu, benim hayatımın da değişebileceğini düşündüm. Buna karar verdiğim zamanı bile çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla mücadeleci bir alan oldu benim için bu ama insanlar hayallerinden vazgeçmemeliler, ne olursa olsun."