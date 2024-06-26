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Kadının Organları Bağışlandı, Cenazesi Sivas'ta Defnedildi

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Kars'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi. Cenaze törenine ailesi, AFAD çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Kadının organları ise 4 hastaya nakledilecek.

Kars'ta, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve yakınlarınca organları bağışlanan kadının cenazesi memleketi Sivas'ta defnedildi.

Kars'ta 14 Haziran'da evinde beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Gülsüm Türkkahraman'ın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi.

Türkkahraman'ın cenazesi, öğle vakti Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkkahraman'ın Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ( Afad ) görev yapan eşi Sefa Türkkahraman ve yakınlarının üzüntü yaşadığı cenaze törenine, Türkkahraman'ın ailesi, Sivas AFAD İl Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Türkkahraman'dan alınan iki böbreğin, karaciğerin ve iki korneasının Erzurum ve Samsun'daki 4 hastaya nakledileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sivas AFAD Kars Sağlık Güncel Haberler

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