Haberler

Üsküdar'da tartıştığı eşini kızgın yağ dökerek öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis cezası istendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da, eşine şiddet uyguladığını öne süren Zeynep G., uyuya kalan eşinin üzerine kızgın yağ dökerek öldürdüğü iddiasıyla 18-24 yıl hapis istemi ile yargılanacak. Olayın detayları, eşler arasındaki tartışma ve geçmişteki olaylarla bağlantılı olarak değerlendirildi.

Üsküdar'da, şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşinin üzerine uyurken kızgın yağ dökerek ölümüne neden olduğu iddia edilen kadına 'Eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 15 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Varol Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Sinan Gürsül eve alkollü geldiği için Zeynep G. ile tartışmaya başladı. 25 yıldır evli olan çiftin tartışması bir süre sonra sona erdi ve Sinan Gürsül uyumaya gitti. Zeynep G. ise mutfakta kaynattığı kızgın yağı uyuyan eşi Sinan G.'nin üzerine döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sinan Gürsül'ü hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren Zeynep G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTENDİ'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruştuma tamamlandı. Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamaları ikrar ettiği belirtilen iddianamede, maktul ile sanığın 24 yıllık evli oldukları ve 2 çocuklarının olduğu aktarıldı. İddianamede, eşler arasında maktulün alkol alması ve sanığa yönelik adli makamlara yansımamış şiddet eylemleri nedeniyle sorunlar yaşandığı aktarıldı. Olay günü sanığın eve alkollü şekilde gelen eşinin uyumasını beklediği, uyuduğundan emin olduktan sonra mutfağa giderek tencere içerisinde ayçiçek yağını kaynattığı ve uyuyan eşinin vücuduna yağı dökerek öldürdüğü belirtildi. Sanığın, suçu işlemeden önce makul süre boyunca maktulün uyumasını bekleyerek eylemi tasarladığı ve canavarca hisle hareket ettiği vurgulanan iddianamede, suçun, eşler arasındaki olay öncesine dayalı şiddet eylemleri ve maktulün alkol düşkünlüğü nedeniyle haksız tahrik altında gerçekleştirildiği kaydedildi.

CEZA İSTEMİ

İddianamede haksız tahrik indirimi uygulanan sanık Zeynep Gürsül'ün "eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar

Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi