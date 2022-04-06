KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ÇALDI; SERBEST KALDI - Haberler

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KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ÇALDI; SERBEST KALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde F.A., kaldırımda yürüyen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı.

KIZILTEPE, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde F.A., kaldırımda yürüyen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan F.A. mahkemece serbest bırakıldı.

Kızıltepe'de telefonla konuşuyor gibi kaldırımda yürüyen kişi, karşısında gelen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Z.T., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. F.A., düzenlenen operasyonla Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ÇALDI; SERBEST KALDI

KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ÇALDI; SERBEST KALDI

KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ÇALDI; SERBEST KALDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe, Polis, Güncel, Haberler

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