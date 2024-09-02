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Kadının 80 Bin TL Değerindeki Ziynet Eşyasını Kapkaç Yaptı

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KAYSERİ'de, bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kapkaç yapan İ.K. (26), polis tarafından yakalandı. Kapkaç anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'de, bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kapkaç yapan İ.K. (26), polis tarafından yakalandı. Kapkaç anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ağustos'ta Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., takip ettiği bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, binaya girdiği sırada kapkaç yaparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kapkaç olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyası ise sahibine teslim edildi.

Öte yandan kapkaç anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İ.K.'nın, takip ettiği kadının ziynet eşyasını kapkaç yaparak kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis

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