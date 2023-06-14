Kadını evinin önünde bıçakla tehdit etti - Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı

Eyüpsultan'da bir şahıs dini nikahlı olduğu iddia edilen kadını evinin önünde bıçakla tehdit etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.