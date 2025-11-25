Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yeni Ulusal Eylem Planı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne ilişkin, "Bu düzenleme, şiddetle mücadelede şeffaflık, hesap verebilirlik ve veri temelli politika geliştirme açısından kritik önem taşımaktadır." açıklaması yapıldı.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin, insan haklarının korunması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin temel gereklilikleri arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada kadınların güvenli, onurlu ve şiddetten uzak bir yaşam sürdürebilmesinin sosyal, ekonomik ve toplumsal hayata eşit biçimde katılımını önceleyen bütüncül politika ve mekanizmaların etkili şekilde uygulanmasını zorunlu kıldığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası mekanizmaların, kadına yönelik şiddetle mücadelede koordinasyonun, kurumsal kapasitenin ve izleme süreçlerinin güçlendirilmesini önemle vurguladığı anımsatılan açıklamada, "Ülkemizde uzun süredir uygulanan ulusal eylem planları, şiddetle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. 2021-2025 dönemini kapsayan IV. Ulusal Eylem Planı'nın tamamlanmasının ardından, mevcut ihtiyaçlar ve elde edilen deneyimler ışığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)' hazırlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kapsamda yayımlanan 2025/19 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Eylem Planı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda kamuoyuyla paylaşılacağının duyurulduğu, kamu kurumlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden sivil topluma kadar birçok paydaşa stratejik sorumluluklar yüklendiği belirtildi.

Eylem Planı uyarınca belirlenen faaliyetlerin kurumların plan, program ve bütçelerine entegre edilmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, söz konusu genelgenin kurumlar arası eşgüdümü güçlendiren, izleme ve değerlendirme süreçlerini sistematik bir yapıya kavuşturan hükümler içerdiği ifade edildi.

"Etkili bir yol haritası"

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce yürütülecek koordinasyon kapsamında, sorumlu tüm kurumların gerçekleştirilen çalışmaları izleme sistemine düzenli olarak aktaracağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen sonuçlar Bakanlıkça hazırlanacak yıllık raporlarla Cumhurbaşkanlığına sunularak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu düzenleme, şiddetle mücadelede şeffaflık, hesap verebilirlik ve veri temelli politika geliştirme açısından kritik önem taşımaktadır. 2025/19 sayılı Genelge, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kurumsal altyapısını güçlendiren, uygulama süreçlerini netleştiren ve politika bütünlüğünü sağlayan önemli bir adım niteliğindedir. Bu yönüyle Eylem Planı'nın, hem mevcut kapasitenin geliştirilmesine hem de karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik etkili bir yol haritası sunduğu değerlendirilmektedir."

TİHEK'in kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik ulusal stratejilerin kararlılıkla uygulanmasını desteklediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadınların yaşamın her alanında eşitlik içinde, şiddetten uzak ve güvenli bir hayat sürmelerini temin etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kurum olarak, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlanması sürecinde yapılan toplantılara katılım sağlamış, görüş ve önerilerimizle planın şekillenmesine katkı sunmuş bulunmaktayız. Genelgede öngörülen hedef ve tedbirlerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyor, bu sürecin tüm paydaşlar tarafından güçlü bir işbirliğiyle yürütülmesinin önemini vurguluyoruz."