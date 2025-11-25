Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yeni Adımlar

AK Parti Sivas Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Mesude Eken, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Eken, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadına şiddetin hiçbir dönemde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Şiddetle mücadelenin tek bir günle sınırlanmadığını belirten Eken, "Biz, bu davayı kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz." dedi.

Kadına yönelik şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"Şunu açıkça ifade etmek isteriz, bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele bir iyi niyet beyanından ibaret değildir, bilakis AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikasıdır. Biz sadece kağıt üzerinde düzenleme yapan bir siyasi hareket değiliz. Biz sahaya inen, sonuç üreten bir siyasi hareketiz. KADES bunun en somut örneklerinden biridir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile kadın konukevleri de bu mücadelenin omurgasıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, aile destek merkezleri, il ve ilçe düzeyindeki kadın irtibat noktalarıyla mahalle mahalle, sokak sokak yaygınlaştırılmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede en kritik aşama olan 'veriye dayalı politika üretimi' için bu yıl yeni bir döneme giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanacak olan 2026–2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı, dijital şiddet, risk analizi, erken uyarı sistemleri ve izlenebilir politikalara odaklanan çok boyutlu bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan, kadınların güvenliği için kurumsal kapasiteyi derinleştirirken toplumsal katılımı da güçlendiren bir vizyonla tasarlanmıştır."