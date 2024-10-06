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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kararlılık Vurgusu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili işbirlikleri sürdüreceklerini belirterek, kadınların temel haklarını koruma adına kararlılıklarını vurguladı. Gençlerin karar mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini söyleyen Göktaş, güçlü bir aile yapısının önemine de değindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak ve cinayetleri engellemek için tüm kuruluşlarla etkili bir işbirliği içinde yürüttükleri çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "TÜGVA 8. Teşkilat Eğitim Kampı"nın kapanış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gençleriyle yenilendiğini ve yükseldiğini söyledi.

Kız çocuklarının geleceğini ilgilendiren her konuya büyük bir hassasiyetle eğildiklerini belirten Göktaş, "Kadının yaşamını kolaylaştıran, kadını güçlendiren her politikanın bizleri Güçlü Türkiye hedeflerimize biraz daha yaklaştırdığına inanıyoruz." diye konuştu.

Göktaş, kadına yönelik şiddetin de herkesi derinden etkileyen bir sorun olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ayşenur ve İkbal, bu acı gerçek nedeniyle hayatını kaybeden iki genç kızımız. Şunu bütün samimiyetimle dile getirmek isterim ki bu sorunla mücadelemizi, sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak, bugüne kadar kadının yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel haklarını ihlal eden şiddet karşısında duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahibiz.

Bugün 2021-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımızla 5 ana hedef, 28 Strateji ve 227 faaliyet kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra şiddet mağdurlarını koruyucu hizmetleri yaygınlaştırmaya, şiddet uygulayanlara karşı önleyici hizmet modelleri geliştirmeye devam edeceğiz. Şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak, bu cinayetleri engellemek için tüm kuruluşlarımızla etkili bir işbirliği içinde yürüttüğümüz çalışmaları sürdüreceğiz. Sadece kadınları değil, geleceğimizi etkileyen şiddetle mücadeleyi, sizlerle birlikte yürüteceğiz. Şiddetin karanlık gölgesini, kadınların üzerinden kaldıracağız. Bu vesileyle bir kez daha Ayşenur ve İkbal için Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

"Gençlerin karar mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlayacağız"

Bakan Göktaş, "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" ilkesi doğrultusunda belirledikleri hedefleri gerçekleştireceklerini vurguladı.

Bakanlık olarak, aileyi koruyup güçlendirerek, gençlerin iyi yetişmelerine katkıda bulunmak için çok yönlü çalışmalarla hizmet modellerini yenilediklerini anlatan Göktaş, gençlerin küresel akımlardan korunması, aile değerlerine sahip çıkması, dijital bağımlılıkla mücadele etmesi, öz değerlerini ve kültürünü yaşaması için sürekli çalışacaklarının altını çizdi.

"Filistin'de kaybedilen her bir can bizim canımız"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de vakıf olarak Müslüman coğrafyalarda İslamiyet'e ve Müslümanlara yönelik yapılmak istenenleri çok iyi anladıklarını vurgulayarak, dinsizleştirme, milliyetsizleştirme ve cinsiyetsizleştirmenin karşısında çalıştıklarını dile getirdi.

"Filistin'de kaybedilen her bir can bizim canımız" diyen Beşinci, sadece Türkiye'de değil tüm coğrafyada bu mücadeleyi vereceklerini aktardı.

Beşinci, Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayetine ilişkin, "Biz bu kötülüğe karşı iyiliğin mücadelesini vereceğiz. İyilik daha fazla var olsun diye gece gündüz koşturacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Sivil Toplum Politika Güncel Hukuk Kadın

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