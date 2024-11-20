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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES Uygulaması Tanıtıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES Uygulaması Tanıtıldı
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Havza'da düzenlenen etkinlikte, kamu ve özel iş yerlerinde çalışan kadınlara kadına karşı şiddet ve KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması hakkında bilgi verildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirirken, 'Kadına yönelik şiddete hayır' rozetleri dağıttı.

Havza'da kamu ve özel iş yerlerinde çalışan kadınlara yönelik kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, kamu ve özel iş yerlerinde çalışan kadınları ziyaret ederek, kadına karşı şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu, broşür dağıtıldı.

Ziyaretlerde kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması indirildi, "Kadına yönelik şiddete hayır" yazılı rozet ve mektup verildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Toplumda bu bilinç oluşana ve kadına karşı şiddet sona erene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını önemle hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza herkesin gerekli sevgi ve saygıyı gösterdiği, hiçbir şekilde şiddete maruz kalmadan yaşamalarını sürdürebildikleri bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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