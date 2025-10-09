Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İşbirliği Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şiddetle mücadelenin toplumun her kesimiyle topyekün bir duruş ve toplumsal farkındalıkla gerçekleşeceğinin bilinciyle işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetle mücadelede istişarelerde bulundukları sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Bakanlıkta yapılan görüşmede yakın zamanda tamamladıkları Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın verilerini istişare ettiklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Yaptığımız istişarelerin, araştırma sonuçlarının politikaya dönüştürülme sürecinde çalışmalarımıza katkı sunacağına inanıyorum. Şiddetle mücadelenin toplumun her kesimiyle topyekün bir duruş ve toplumsal farkındalıkla gerçekleşeceğinin bilinciyle işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Kıymetli katılımları için paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."