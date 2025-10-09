Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İşbirliği Vurgusu

Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun her kesimiyle işbirliği yaparak farkındalık oluşturacaklarını belirtti. Bakanlıkta sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın verilerini istişare ettiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şiddetle mücadelenin toplumun her kesimiyle topyekün bir duruş ve toplumsal farkındalıkla gerçekleşeceğinin bilinciyle işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetle mücadelede istişarelerde bulundukları sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Bakanlıkta yapılan görüşmede yakın zamanda tamamladıkları Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın verilerini istişare ettiklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Yaptığımız istişarelerin, araştırma sonuçlarının politikaya dönüştürülme sürecinde çalışmalarımıza katkı sunacağına inanıyorum. Şiddetle mücadelenin toplumun her kesimiyle topyekün bir duruş ve toplumsal farkındalıkla gerçekleşeceğinin bilinciyle işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Kıymetli katılımları için paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
500
