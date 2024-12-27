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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele için yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve yeni projeler görüşüldü.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında 2024 yılı 4. dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, gerçekleştirildi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, mevcut durum analiz edildi ve çözüm önerileri ele alındı.

Kadınların korunması, şiddet olaylarının önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilecek yeni proje ve stratejilerin görüşüldüğü toplantıda, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetler ve alınan önlemler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Aksoy, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin sadece devletin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, "Kadınlarımızın güven içinde yaşayabileceği bir toplum oluşturmak için iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı görüş ve fikir alışverişinin yapıldığı toplantı, Vali Aksoy'un değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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