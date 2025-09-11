Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Yeni Eylem Planı Hazırlıkları Başladı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı için hazırlık çalışmalarının başladığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı için hazırlık çalışmalarının başladığını belirtti.

Bakan Göktaş, açıklamasında, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çok boyutlu, sürdürülebilir ve disiplinler arası bir yaklaşım gerektiriyor. Bu çerçevede ülkemizin her köşesinde, toplumumuzun tüm kesimleriyle birlikte mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Bizimle birlikte şiddetin karşısında duran herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen İhtisas Komisyonları Toplantısına, akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Toplantıda, şiddetin önlenmesine yönelik stratejiler ve eylem planının yol haritası ele alındı.