Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Kadınlardan Sloganlı Eylem

Haber: Beril KALELİ - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bir araya gelmek isteyen kadınlar engellemelere rağmen Karaköy İskelesi önünde toplanarak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Her gün kadınların katledildiği bu düzende hiçbirimiz rahat değiliz. Failleri tanıyoruz. Failler, kadınlar şiddet gördüğü için karakola gittiğinde kocandır deyip geri gönderenler. Failler, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çekilenler, 6284'ü uygulamayanlar" denildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul'da yapılacak etkinliğin Valilik tarafından yasaklanmasının ardından polis, Taksim ve çevresini ablukaya aldı. Buna rağmen Asmalı Mescit, Karaköy ve Şişhane'de buluşan kadınlar Karaköy'e doğru yürümek istedi. Bir araya gelerek slogan atan kadınlar polis ablukasıyla karşılaştı ve çok sayıda kadın gözaltına alındı.

Polis ablukasını aşan bir grup kadın Karaköy İskelesi önünde bir araya geldi. İskele önünde toplanan grup bir süre slogan attı, meşale yaktı. Daha sonra kalabalığın toplandığı alanda ortak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz tüm bu baskılara rağmen, eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz. Belki de birbirinden bambaşka hayatlar yaşayan kadınlar ve LGBTİ+'lar olarak bir aradayız. O ya da bu şekilde hayatlarımızda erkek şiddetiyle karşılaştık, mücadele ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Gerek tek tek erkeklerin, gerek devletin, gerek kurdukları ittifakın bizleri kontrol etmek, emeğimizi ve bedenimizi sömürmek için kullandığı şiddeti tanımıyor ve reddediyoruz. Erkek devlet şiddetinin şekillendirmeye çalıştığı hayatlarımızda kendi kararlarımızı alıyor, babadan, kocadan aileden bağımsız kendi düzenimizi kurmaya çalışıyoruz. Çünkü biz hayatı istiyoruz.

"Her gün kadınların katledildiği bu düzende hiçbirimiz rahat değiliz"

Her gün kadınların katledildiği bu düzende hiçbirimiz rahat değiliz. Failleri tanıyoruz. Failler, kocalar, babalar, ağabeyler, sevgililer, eski sevgililer. Failler, kadınlar şiddet gördüğü için karakola gittiğinde kocandır deyip geri gönderenler. Failler, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çekilenler, 6284'ü uygulamayanlar, kazanılmış haklarımıza saldıranlar failler. Kadınların saat kaçta nerede olduğunu, ne giydiğini mevzu edenlere sesleniyoruz. Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik her türlü erkek şiddetinin sorumlusu, şiddeti uygulayan erkekler ve o erkekleri koruyan devlettir."

Kadın buluşmasına DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.