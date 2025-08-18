Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı Hazırlıkları Tamamlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı uygulama sürecinin sona erecek olması nedeniyle ocak ayında başlanan ve 2026-2030 dönemini kapsayacak 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve geçmiş dönem uygulama deneyimlerinden elde edilen kazanımlar doğrultusunda hazırlanan 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık süreci bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir yaklaşımla yürütülüyor.

Eylem Planı'nın hazırlık aşamasında, uluslararası belgeler ve 32 ülke örneğini içeren doküman analizi, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına yönelik "Stratejik Paydaş Anketi" ve taşra teşkilatında kadın hizmetleri alanında görev yapan personele yönelik "Personel Görüş Anketi" ile yeni dönem görüşleri ve önerileri derlendi.

Hazırlık aşamasında Bakanlığın tüm hizmet birimleri, dış paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 28 odak grup görüşmesi gerçekleştirdi.

"Vatandaş Görüş Anketi" hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak süreçte doküman analizleri, anketler ve odak grup görüşmelerinden elde edilen çıktılar doğrultusunda belirlenecek stratejik odak temalarda, ihtisas komisyon toplantılarının yapılması planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla açılışı yapılacak ve eş zamanlı olarak icra edilecek toplantılarda kamu, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri de yer alacak.

Eylem Planı'nın sahaya dayalı, ihtiyaç odaklı ve uygulanabilir bir yol haritası niteliğinde olması amacıyla ülkenin 7 bölgesini temsilen belirlenen illerde düzenlenmesi planlanan "Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantıları" ile yerel dinamiklerin analizi, saha deneyimleriyle politika yapım sürecinin zenginleştirilmesi ve stratejik hedeflerin sahaya yansıtılması hedefleniyor.