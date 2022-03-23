Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnancımıza göre ırkı, yaşı, dili, cinsiyeti, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun insan saygın ve onurlu bir varlıktır. Canı, aklı, inancı, malı ve nesli dokunulmazdır. Başkanlığımız, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair çalışmalarını bu yaklaşımla sürdürmektedir." dedi.

Erbaş, 75. Yıl Huzurevi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

İslam'ın ilkeleriyle insanlığı buluşturmakla görevli Diyanet İşleri Başkanlığının aynı zamanda bireysel ve toplumsal sorunların çözümü için manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmetleriyle önemli çalışmalar yaptığını belirten Erbaş, cami içi hizmetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleriyle birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi yolunda çaba harcadıklarını ifade etti.

Çağın getirdiği riskler ve sorunlar karşısında fertler ile ailenin, manevi destekle güçlendirilmesi alanında hizmet ürettiklerini dile getiren Erbaş, Başkanlığın sunduğu din ve manevi danışmanlık hizmetlerinin hareket noktasının, yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin ailenin tüm fertlerinin saygınlığı ve dokunulmazlığı olduğunu kaydetti.

"Aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi"

Birbirinin haklarına saygı duyan fertlerin oluşturacağı toplumun, bir milletin istikbalinin güvenle inşa edilmesine büyük katkı sağlayacağına işaret eden Erbaş, bu nedenle toplumsal huzur ve refahın gelişmesine katkı sağlamak, İslam'ın adaleti, merhameti tesis eden ilkeleriyle toplumu güçlendirmek amacıyla hizmet yelpazelerini her geçen gün daha da genişlettiklerini söyledi.

Başkanlığın bir taraftan vaaz ve hutbelerle devam eden cami içi din hizmetlerinde ahlaki değerlere yönelik vurgusunu sürdürürken diğer taraftan da cami dışı din hizmetlerinde bu değerleri hayatın içinde güçlendirmeyi hedeflediğini aktaran Erbaş, Kur'an kurslarını kadınlar için sadece Kur'an öğrenme yeri olarak değil aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olarak kabul ettiğini dile getirdi.

Her il ve ilçedeki müftülükler bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Büro merkezlerinde kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, ailenin tüm fertlerine yönelik manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmeti sunulduğunu belirten Erbaş, böylece toplumsal bilinç düzeyi ve farkındalıkların artmasına katkı sağlandığını, şiddetin ve hak ihlallerinin olmadığı, merhamet ve adaletin egemen kılındığı bir hayatın inşasının hedeflendiğini kaydetti.

"Toplumu bilinçlendirmek üzere hutbeler okunması..."

Yaptıkları faaliyetlerle, ailede ihsan, adalet ve hakkaniyet duygularının gelişimine katkıda bulunduklarını, başta kadın ve çocuklar olmak üzere her vatandaşın değerli olduğu bilincini yerleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnancımıza göre ırkı, yaşı, dili, cinsiyeti, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun insan saygın ve onurlu bir varlıktır. Canı, aklı, inancı, malı ve nesli dokunulmazdır. Başkanlığımız, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair çalışmalarını bu yaklaşımla sürdürmektedir. Bu kapsamda, şiddetin önlenmesi konusunda toplumu bilinçlendirmek üzere hutbeler okunması, vaazlar verilmesi ve eğitim programları düzenlenmesi Diyanet İşleri Başkanlığımızın sorumluluğu altındadır. Ayrıca şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri merkezlerin tanıtımı ile kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik eğitim faaliyetleri, Başkanlığımızın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde yürüttüğü çalışmalar arasındadır."

Erbaş, şu anda Antalya'da bir otelde Türkiye genelindeki Aile Rehberlik, Danışmanlık bürolarında görev yapan vaizlerin hizmet içi eğitimde olduğunu, bu konuyu önemsediklerini söyledi.

" Diyanet İşleri Başkanlığı, paydaş kurumlar arasında"

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektiren kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı (2021-2025)" çerçevesinde farkındalık oluşturmakla sorumlu paydaş kurumlar arasında bulunduğunu hatırlattı.

Erbaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmaları, Başkanlığımız gündeminde hutbe, vaaz, sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerimiz ile hizmet içi eğitim dersleri, Aile ve Dini Rehberlik büroları faaliyet ve başvuruları, basılı ve görsel yayınlar, televizyon-radyo programları ve projeler şeklinde yer almaktadır." dedi.

Bu bağlamda geçen yıl "Şiddet İnsan Onuruyla Bağdaşmaz" konulu panel, cuma vaazı, fabrika ve kahvehane sohbetlerini içeren farkındalık eğitimleri gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri Projesi" kapsamında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 22-30 Kasım 2021'de 81 ilde müftülüklerin, sosyal medya hesaplarından halka yönelik "Şiddet İnsan Onuru ile Bağdaşmaz" konulu konferanslar düzenlediğini anımsattı.

Erbaş, 19 Kasım 2021'de ise "Şiddet İnsan Onuruyla Asla Bağdaşmaz" konulu hutbenin, 81 ilin 90 bin camisinde okunduğunu, ilgili kurumlarla er-erbaş, polis ve bekçi adayları ile infaz korumu memurlarına yönelik "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konulu seminerler düzenlendiğini kaydederek, "Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında uygulanan "Evliliğe İlk Adım" seminerlerine ve "Yuvamız Merhamet Ocağı Olsun" derslerine 20 bine yakın vatandaşın katıldığını aktardı.

"Manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacak"

Başkanlığın, bütün mensuplarıyla, merhameti hayatın her alanına yayarak, şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:

"Bu itibarla, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı kapsamında imzalayacağımız iş birliği protokolü çerçevesinde, kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. Din görevlilerimize yönelik eğitimler, seminerler düzenlenecektir. Başkanlığımızın 3'er aylık vaaz ve hutbe planlamalarında 'Ulusal Eylem Planı' kapsamında yer alan konulara yer verilecektir. Aile ve Dini Rehberlik büroları ve merkezleri aracılığıyla farkındalık artırma faaliyetleri sürdürülecektir. Bu kapsamda, nişanlı ve evli çiftlere yönelik 'Evliliğe İlk Adım Seminerleri', 'Baba Okulu Seminerleri', ihtiyaca göre ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde kamudaki farklı unvan ve kadrolara yönelik 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar Seminerleri', 'Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması' projesi kapsamında il ve ilçelerimizde paneller, kahvehane sohbetleri, fabrika ziyaretleri, cuma vaazları yapılacaktır."

Başta Diyanet TV ve Diyanet Radyosu olmak üzere tüm yayınlarda konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılacağını belirten Erbaş, "Bu bağlamda, şiddetin her türlüsünün önlenmesi hususunda toplumsal farkındalık ve duyarlılığı artırmak, cami ve cami dışı mekanlarda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, kısaca yüce dinimizin adalet ve merhamet ilkelerini ve sevgili Peygamberimizin örnek hayatını toplumun tüm katmanlarına ulaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır." diye konuştu.

"Hiç kimse başkasının canına kastedemez"

Hazreti Muhammed'in Müslümanı "Diğer insanların, elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir." diye tarif ettiğini vurgulayan Erbaş, "Biz de istiyoruz ki her Müslüman kendini böyle tarif etsin. O zaman kimin elinden şiddet ortaya çıkar ki? Herkes birbirinden emin olur." ifadelerini kullandı.

Erbaş, bir hadiste ise "Zarar vermek de yoktur, zarara uğramak da yoktur." dendiğini belirterek, büyük hukukçu Ahmet Cevdet Paşa'nın "Mecelle" isimli kitabına bunu "aile hukuku ilkesi" olarak ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Hiç kimsenin, bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kastedemeyeceğini, şerefini ve onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunamayacağını belirten Erbaş, "Şiddete yeltenmek bir yana, gönül kırmaktan ve karıncayı dahi incitmekten sakınan bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu her daim hatırımızda tutarak, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Her türlü şiddetin son bulması temennisinde bulunan Erbaş, iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diledi.