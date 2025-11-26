Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: Dünyada Kitlesel Protestolar ve Yeni Düzenlemeler

(ANKARA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü birçok ülkede kitlesel protestolara sahne olurken önemli siyasi adımlar da atıldı. İtalya'da hükümet kadın cinayetlerini resmen ceza kanununa ekledi. Fransa, İspanya, Meksika, Türkiye ve birçok yerde kadınlar artan erkek şiddetine ve derinleşen eşitsizliklere karşı karşı seslerini yükseltti ve devletlerin koruma politikalarını güçlendirmeye çağırdı.

Madrid'de binlerce kadın bando takımlarının ritimleri ve müzik kolektiflerinin performanslarıyla şehir merkezinde bir yürüyüş düzenlendi.

Meksika'da Filistinli kadınlarla dayanışma teması öne çıktı

Resmi verilere göre, her gün ortalama 10 kadın veya kız çocuğunun öldürüldüğü Meksika'nın başkenti Mexico City'de de benzer görüntüler ortaya çıktı. Mexico City'de binlerce kadın, bando takımı eşliğinde "Her gün on kadın" sloganıyla düzenledikleri yürüyüşte artan cinsiyete dayalı şiddete dikkat çekti ve kadınların daha güçlü korunması çağrısında bulundu. Protestocular ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak Filistinli kadınlara dayanışma mesajı gönderdi.

İtalya'da 25 Kasım'da yeni düzenleme: Kadın cinayeti suçu resmen ceza kanuna eklendi

İtalya'nın Trieste kentinde toplanan binlerce kadın 'Bir kadın bile eksilmeyecek' sloganları attı. Kadınlar Trieste'nin tarihi binalarını led ışıklarla kırmızıya boyadı. Öte yanda İtalya Parlamentosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne denk gelen oturumunda, kadın ve kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle kasten öldürülmesini ifade eden "femicide (kadın cinayeti)" suçunu resmen ceza kanununa ekledi. Yeni düzenlemeyle tanımlanan "kadın cinayeti" için müebbet hapis cezası öngörülüyor. Tasarı Parlamento'da oybirliğiyle kabul edildi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kamu yayıncısı RAI'ye yaptığı açıklamada, kararı "kadınlara yönelik şiddetin barbarlığına karşı siyasi bir birlik göstergesi" olarak tanımladı.

Fransa'da kadınlar artan aile içi şiddete karşı caydırıcı düzenlemeler talep etti

Fransa'da Paris'in merkezinde bir araya gelen yüzlerce kadın, cinsiyete dayalı şiddetin arttığını gösteren yeni istatistiklere dikkat çekerek, devletin şiddete verdiği yanıttaki eksikliklere dikkat çekti. Avrupa basınına konuşan göstericiler, 1990'lardan bu yana eşitlik konusunda bir gerileme olduğunu düşündüklerini belirtti. Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin'in, aile içi şiddet davalarının ele alınış biçiminde köklü reformlar çağrısı yapan bir raporu teslim aldığı güne denk gelen protestolar sorunsuz şekilde tamamlandı.

İstanbul'da binlerce kadın Taksim'de toplandı 14 kişi gözaltı na alındı

İstanbul'da da binlerce kadın, Taksim Tünel Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi. Kadınlar, erkek şiddetine, ekonomik güvencesizliğe ve "erkek-devlet şiddetine" karşı sloganlar attı. Yürüyüşün ardından polis müdahale ederek en az 14 kadını gözaltına aldı. Kadınlar, İstiklal caddesi boyunca Türkçe ve Kürtçe sloganlar eşliğinde yürüyerek 25 Kasım Platformu'nun açıklamasını okudu. Bu yılki açıklamda, devletin kadınları koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği, sığınma evlerinin yetersiz olduğu ve uzaklaştırma kararlarının uygulanmadığı vurgulandı, "Savunmaya 2 trilyon TL ayrılırken kadınların güçlenmesine sadece 6 milyar TL ayrılıyor" eleştirisi yapıldı.