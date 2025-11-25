Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde CHP Kadın Kolları'nın Açıklamaları

Haber: Beril KALELİ - Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Beyoğlu Şişhane'de toplanan CHP Kadın kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Ne yazık ki gafil bir AKP milletvekili bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda kadınlara en çok hakları veren biz olduk deme cüretini gösterebilmiştir maalesef. Buradan sesleniyorum hayır. Bu hakkı siz vermediniz bu ülkede kadınlara haklarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte biz kadınlar elde ettik. Bu mücadelemiz tam eşitlik sağlanana kadar devam edecektir" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadın örgütleri Beyoğlu Şişhane'de toplandı. Buradan Beyoğlu Tünel'e sloganlar ve pankartlarla yürüyen kadın kolları bir açıklama yaptı.

Kadın örgütlerinin açıklama yapacağı Tünel'in yanı sıra, İstiklal Caddesi ve Taksim civarı polis tarafından bariyerlerle kapatıldı abluka altına alındı. 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye, Şişhane istasyonun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapatıldı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya burada kısa bir açıklama yaptı. Kaya açıklamasında şunları söyledi.

"Bizim isyanımız İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkan anlayışa karşıdır"

"25 Kasım Dünya kadına karşı şiddetle mücadele günü ve biz Taksim Meydanı'na doğru yürüyeceğiz. Bizler AKP iktidarının kadını katlettiren, kadına yaşam hakkı tanımayan iktidarına isyan eden tüm kadınlar olarak buradayız. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar ki, Türkiye'nin bu ülkenin en kadim, en güçlü kadın örgütüdür. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar eşitlik mücadelesini, hak mücadelesini adalet mücadelesini bu ülkenin tüm kadınları için veren bir örgüttür. Bizim isyanımız tek seferde, tek gecede kadını koruyan, kadının arkasına devleti veren, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkan anlayışa karşıdır. Bizim isyanımız her gün bu ülkede en az iki kadının katledilmesinedir. Bizim isyanımız bu ülkede çocukların katledilmesidir. Bizim isyanımız bu ülkede kız çocuklarının okulda olmayışınadır. Bizim isyanımız üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen bir türlü aydınlatılamayan Rojin, Kabaiş'in adalet çağrısıdır. Bizim isyanımız bizim çağrımız tüm kadınlaradır. Tüm kadınları bu ülkedeki kadınların sesi olmaya çağırıyoruz, davet ediyoruz.

"Kadınlara haklarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte biz kadınlar elde ettik"

Bundan bir asır önce Cumhuriyeti kuran irade, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu milletin iradesiyle Cumhuriyet kurulmuştur. O yıllardan itibaren kadınların eşitlik mücadelesi, hak mücadelesi devam etmektedir. Diğer tüm ülkelerden evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde bu ülkenin kadınları medeni haklarını kazanmıştır. Ama 23 yıllık AKP iktidarında başka hiçbir dönemde olmadığı kadar kadın hakları örselenmiştir. Ama ne yazık ki gafil bir AKP milletvekili bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda kadınlara en çok hakları veren biz olduk deme cüretini gösterebilmiştir maalesef. Buradan sesleniyorum hayır. Bu hakkı siz vermediniz bu ülkede kadınlara haklarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte biz kadınlar elde ettik. Bu mücadelemiz tam eşitlik sağlanana kadar devam edecektir. Biz biliyoruz ki kadınların eşitlik mücadelesi hak arayışı yakın zamanda gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, halkın iktidarında gerçekleşecektir. Sizin o çıktığınız bir gecede çıktığınız İstanbul Sözleşmesi'ni derhal yürürlüğe alacağız ve bu ülkede kadınlar can güvenliği kaygısı yaşamadan eşit işe eşit ücret alana kadar mücadelemiz devam edecek"