Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Eğitimi Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) düzenlenen etkinlikte konuşan AKAUM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Akademik Temsilcisi, Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Alt Komisyonu üyesi ve İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Seymen Çakar, kadına yönelik şiddetin türleri ile toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin şiddet döngüsündeki rolü hakkında bilgi verdi.

Çakar, kadına yönelik şiddetin dünya genelinde en yaygın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, "Her üç kadından biri yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Şiddet yalnızca fiziksel ve cinsel biçimlerle sınırlı değil; ekonomik, psikolojik ve sosyal boyutları da bulunuyor." dedi.

Kadına yönelik şiddetin tarihsel olarak eşitsiz güç ilişkilerinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Çakar, şiddetin kadını bağımlı hale getirme ve davranışlarını kontrol altına amacı taşıdığına dikkati çekti.

Konuşmasında siber şiddete de değinen Çakar, "Araştırmalar çevrim içi kadın ve kız çocuklarının yüzde 70'ten fazlasının siber şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Üstelik pek çok vaka bildirilmiyor. Siber şiddet de diğer şiddet türleri gibi kadınları kontrol etme ve ataerkil güç ilişkilerini pekiştirme amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Soru cevap bölümünün ardından sona eren etkinliğe, çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.