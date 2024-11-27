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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri Beypazarı'nda Gerçekleşti

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri Beypazarı'nda Gerçekleşti
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Beypazarı'nda gerçekleştirilen seminerde, katılımcılara kadına yönelik şiddetin etkileri ve aile içi şiddetin çocuklar üzerindeki sonuçları hakkında bilgiler sunuldu.

Beypazarı ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğünde, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı" farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Beypazarı Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ekibi tarafından verilen seminerde, katılımcılar bilgilendirildi.

"Şiddetin kadın üzerindeki etkileri", "Şiddetin kadınlar üzerindeki sosyal sorunları nelerdir?", "Aileiçi şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri", "Çocukların aileiçi şiddetten öğrendikleri" gibi konulara ilişkin bilgiler verildi.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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