Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık: 'Türkü Kadın' Monodram Gösterimi Düzenlendi

İstanbul'da 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenen 'Türkü Kadın' isimli müzikli monodram gösterimine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Etkinlikte kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların eserleri de sergilendi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Rami Kütüphanesi'nde "Türkü Kadın" adlı müzikli monodram gösterimi düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) işbirliğiyle "Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans" mottosuyla düzenlenen "Türkü Kadın" adlı müzikli monodram gösterimine katılan İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, program alanının girişinde kurulan panoya turuncu boyayla el basarak farkındalık oluşturdu.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, sadece bir gün değil 365 gün bu farkındalığın muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de kadınların herhangi bir haksızlığa uğradığında onun cezasının verilmesiyle, işlem yapılmasıyla, kadınların korunmasıyla ilgili bütün mekanizmaların olduğunu kaydeden Gül, "Bazı hanımefendilerin 'büyütmeyim' ya da 'bunu söylememeliyim', 'bunu dillendirmeyelim, kendi aramızda çözeriz' dediklerinde maalesef sonucu daha acı bir fatura olarak önümüze çıkıyor." diye konuştu.

Gül, kadına yönelik şiddetin yalnız öldürme, yaralama olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bu şiddetin bazen ekonomik, bazen hak ettiği konumla ya da eğitim haklarının engellenmesi şeklinde de olabildiğini ifade etti.

Maalesef öldürülen, şiddete maruz kalan kadınlar olduğunu, aile yapısının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Gül, "Önümüzdeki 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, aile içerisinde çocuk, annesine nasıl davranıldığını, annenin babaya nasıl davrandığını, karşılıklı o muhabbetin olduğunu gördüğünde kendisi de büyüdüğünde aynı şekilde davranacak. Yani bu ne demek? Aile içerisinde baba anneye kötü davranıyorsa ya da anne babaya kötü davranıyorsa o çocuklara 'şiddetten uzak dur, büyüdüğünüzde şiddet uygulamayın' dememiz maalesef yeterince etkili olmuyor. Öncelikle ailenin güçlenmesi ve aile içerisindeki bu muhabbetin hakkın, hukukun güçlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Vali Gül'ün konuşmasının ardından "Türkü Kadın" adlı müzikli monodram gösterimi, İÜ Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji Anabilim Dalı Kurucusu ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehtap Demir Güven tarafından sahnelendi.

Prof. Dr. Mehtap Demir Güven tarafından seslendirilen türkülere etkinlik alanında kadınlar da eşlik etti. Sahne gösterisinin ardından Vali Gül, Güven'e plaket takdim etti.

Güven, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, kadına şiddete karşı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), kadın konukevleri, "ALO 183" ve "KADES" gibi uygulamaların olduğunu anımsatarak, bunların hikayelerini kurgulayıp monodram yazdığını söyledi.

Prof. Dr. Güven, "Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı eğitimlerden gelen, farklı iş alanlarından yaşlı, genç, herkesin kendi hikayesini bulabileceği, devletin kadını desteklediği tüm uygulamaları bu monodramın içerisinde türküler eşliğinde insanlar dinledi. Bu mercilere nasıl ulaşabileceklerini aldıkları duygusal etkiyle hiçbir zaman unutmayacaklar." dedi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini belirttiği konuşmasında, "Kıymetli hocamızın sanatı, kadına şiddetle mücadele kapsamındaki hizmet modelleriyle birleştirerek aktarması gönüllere dokundu. Bu tarz etkinlikler bugün ve tüm günler şiddet sıfıra ininceye kadar yapılmaya devam edecek. Programın, farklı bir gözle, duyguyla, yöntemle, sanatla oluşması ayrıca kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık içerikli kamu spotunun izletildiği program kapsamında, kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların el emeği eserleri de sergilendi.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
