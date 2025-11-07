Kadına Yönelik Şiddet İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Erzurum'da 3 Kasım'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nermin Tirit için çalıştığı Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü" düzenlendi.

Gelin Paşa Camisi avlusunda toplanan öğrenci ve akademisyenler, ellerinde dövizlerle rektörlük binasına kadar yürüdü.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, burada yaptığı konuşmada, yaşanan hadisenin uzun yıllara dayanan bir husumet olduğunu ve Tirit'in kamunun kendisine sunduğu bireysel tedbirleri kabul etmediğini anlattı.

Bir kadın ve anne olarak çok üzgün olduğunu ve kadınların mutlaka Kadın Destek Uygulaması'nı indirmesi gerektiğini ifade eden Öncü, "İnşallah farkındalığımızı arttırarak, bakanlıklar olarak tedbir konularında varsa eksikliklerimiz onları daha güçlü kılarak bir daha böyle bir şey olmamasını temenni ediyorum." dedi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaşanan olayın derin bir üzüntüye neden olduğunu ifade ederek, Tirit'in görevine bağlı, disiplinli ve insani yönü güçlü bir akademisyen olduğunu dile getirdi.

Tirit'in kaybının üniversite camiasında telafisi mümkün olmayan bir boşluk bıraktığını belirten Çakmak, "Onun (Tirit'in) yokluğu hepimizin yüreğinde derin bir acı olarak kalacaktır. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına, sevenlerine ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." diye konuştu.

Çakmak, kadına yönelik şiddetin çok ciddi bir toplumsal sorun olduğuna dikkati çekerek, hiç bir gerekçe ile bir kadının yaşam hakkının elinden alınmasının mazereti olamayacağını kaydetti.

Olay

İddiaya göre 3 Kasım Pazartesi günü Salih A, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde tartıştığı Nermin T'ye silahla ateş etmiş, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etmişti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede Salih A. ile Nermin T'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.