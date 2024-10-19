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Kadına Yönelik Şiddet İçin Farkındalık Etkinliği

Kadına Yönelik Şiddet İçin Farkındalık Etkinliği
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Genç Memur-Sen İzmir Şubesi ve ADEM, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla tramvayda ve Konak Atatürk Meydanı'nda kadınlara karanfil dağıttı. Etkinlik, adalet, eşitlik ve özgürlük taleplerinin sembolü olarak gerçekleştirildi.

Genç Memur-Sen İzmir Şubesi ile Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu (ADEM) üyeleri, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Genç Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, tramvayda ve Konak Atatürk Meydanı'nda kadınlara karanfil dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç Memur-Sen İzmir İl Başkanı Enes Sabancı, dağıttıkları karanfillerin sessiz birer çığlığın, adalet, eşitlik ve özgürlük talebinin sembolü olduğunu belirtti.

ADEM İzmir Topluluğu Başkanı Emre Çınar da kadınların hak ettikleri saygı, güven ve eşitlikten yoksun bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

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