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Kadına Yönelik Siber Şiddet Sempozyumu Atatürk Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Siber Şiddet Sempozyumu Atatürk Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi
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Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda, kadına yönelik siber şiddet ve bu sorunun çözümüne dair adımlar ele alındı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş, siber şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin dijital dünyada yansıması olduğunu vurguladı ve mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesi'nde "Kadına Yönelik Siber Şiddet ve Çözüm Önerileri" sempozyumu gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş, Rektörlük Binası Mavi Salon'da düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumda kadına yönelik siber şiddet ve bu sorunun çözümü için atılabilecek adımların ele alınacağını söyledi.

Siber şiddetin, giderek yaygınlaşan ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin dijital dünyaya taşındığı bir problem olarak karşılarına çıktığını ifade eden Keleş, "Kadına yönelik şiddet, fiziksel ve psikolojik anlamda yıllardır mücadele ettiğimiz bir sorunken son yıllarda dijital ortamda da kendini göstermeye başlamıştır. Siber şiddet, kadının en mahrem alanlarına, özel hayatına, özgürlüğüne ve ruh sağlığına yapılan saldırı olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük tehdit oluşturuyor." dedi.

Keleş, sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler, iftiralar, izinsiz fotoğraf ve video paylaşımları, tehditler ve daha pek çok taciz biçiminin kadınları hedef alan siber şiddetin yaygın örneklerinden olduğunu dile getirdi.

Kadınların toplumsal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesinin, bu tür şiddet biçimlerinin engellenmesinde en önemli adımlardan biri olacağını belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik siber şiddetle mücadele, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada toplandığımızda, sadece bir sempozyum düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda hep birlikte bir farkındalık oluşturuyor, bir değişim başlatıyor ve bu değişimin parçası oluyoruz. Hep birlikte, daha güvenli, daha eşitlikçi ve daha saygılı bir dijital dünyaya doğru ilerlemek adına güçlü bir adım atıyoruz."

Keleş, sempozyumu düzenleyen Doç. Dr. Hatice Kübra Ercoşkun Şenol ve ekibi ile katılımcılara teşekkür etti.

Moderatörlüğünü Rektör Danışmanı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, başkanlığını da Hukuk Fakültesi Özel Hukuk, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Şenol'un yaptığı sempozyumda, akademisyenler "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddet", "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddet", "Siber Ortamlarda Tacizle Başa Çıkma Yöntemleri" ve "Siber Güvenlik Önerileri" ile "Siber Şiddet Eylemleri ve Hukuki Düzenlemeler" konulu sunum yaptı.

Sempozyuma, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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