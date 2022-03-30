Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören teklif, komisyonda kabul edildi

ANKARA (DHA) - KADINA ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın imzasını taşıyan, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. AK Partili Çam'ın komisyonda teklif hakkında sunum yapmasının ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi. Teklif, komisyonda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,