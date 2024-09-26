Kadına Saldıran Genç Tutuklandı
Yolda yürüyen bir kadına saldırarak yaralayan İbrahim Bolat, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Bolat, saldırı öncesinde ilaçlarını almadığını belirtti.
TUTUKLANDI
Yolda yürüyen kadına saldırıp yaralayan İbrahim Bolat (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bolat'ın ifadesinde 'İlaçlarımı almadığım zaman insanları korkunç varlıklar gibi görüyorum' dedi. Bolat, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.