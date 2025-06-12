Kadına Karşı Şiddet: Sanığa 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

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Kayseri'de otomobilde tartıştığı kadını bıçakla yaralayan sanık, mahkeme tarafından 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay sonucu mağdur olan kadın, sanığın kendisine büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

Kayseri'de otomobilde tartıştığı kadını yüzüne tükürdüğü iddiasıyla bıçaklayan sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.K, müşteki T.D. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.K. savunmasında, olay günü müşteki ile araçta sohbet ettikleri esnada, kadının yüzüne tükürmesi nedeniyle olayın meydana geldiğini iddia etti.

Alkolün etkisiyle böyle bir olayın meydana geldiğini öne süren sanık "Müşteki bana küfretti, yüzüme tükürdü. Ben de yanımda bulunan bıçakla, eğilip bacağından yaraladım. Öldürme kastım yoktu. Yüzüme tükürdüğü için olay oldu. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

"Kendimi koruyacak bir kadın olmasaydım, beni öldürecekti"

Mağdur T.D. ise tanıdığı sanığın kendisine "anne", "abla" diye hitap ettiğini, önceden aralarında herhangi bir husumet olmadığını savundu.

Olay günü araçta sohbet ettikleri sırada sanığın kendisini öldürme teşebbüsünde bulunduğunu iddia eden T.D, şunları kaydetti:

"Direkt beni öldürme teşebbüsünde bulundu. Kendimi kapıya doğru attım. Beni ellerimden ve bacaklarımdan bıçakladı. Kendimi koruyacak bir kadın olmasaydım, beni öldürecekti. Kendimi koruduğum için olay teşebbüste kaldı. Suçum, sanığın ağabeyini tedavi için götürmekti. Sanık, 2 çocuğu olduğunu, 2 yıldır tutuklu olması nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor. Benim de 4 çocuğum var, onlara da yazık değil mi? Olaydan sonra fizik tedavi gördüm. Organlarımdan birinin işlevini yitirdiği yönünde kati rapor geldi. Şikayetim devam ediyor. En ağır cezayı almasını istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanık E.K'ye "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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