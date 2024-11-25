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Kadın ve Demokrasi Vakfı'ndan 'Şiddete Seyirci Kalma' Çağrısı

Kadın ve Demokrasi Vakfı'ndan 'Şiddete Seyirci Kalma' Çağrısı
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KADEM İzmir İl Temsilcisi Arzu Günaydın, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla şiddete seyirci kalmama çağrısında bulundu. Günaydın, medyada kadına yönelik şiddeti artıran içeriklere dikkat çekerek, toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İzmir İl Temsilcisi Arzu Günaydın, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü dolayısıyla "şiddete seyirci kalma" çağrısında bulundu.

Günaydın, KADEM'in "Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme" araştırmasının sonuçlarını paylaşıp başlattığı kampanyaya ilişkin açıklama yaptı.

KADEM'in 11 yıldır kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Günaydın, çabalarının, şiddet ortaya çıkmadan önünü almak ve kadını korumak olduğunu kaydetti.

Günaydın, şiddetin diziler aracılığıyla evlere sızdığını ifade etti.

Bu nedenle "Şiddete seyirci kalma" dediklerini aktaran Arzu Günaydın, "Kadını ve aileyi şiddetten korumak sadece kadın derneklerinin değil tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Dizi yapımcıları, senaristler, kanallar ve reklam verenler de bu sorumluluğa ortak olmalıdır." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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