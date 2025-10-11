Haberler

Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Afyonkarahisar'da Toplandı

Kadın-TİS Genel Başkanı Esra Oksay, Türkiye genelindeki yapılanma süreci kapsamında Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmaları ve iş kadınlarının görünürlüğünü artırma hedeflerini açıkladı.

Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası (Kadın-TİS) üyeleri, Afyonkarahisar'da bir araya geldi.

Kadın-TİS Genel Başkanı Esra Oksay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yapılanma süreci kapsamında Afyonkarahisar'da bulunduklarını belirtti.

Afyonkarahisar'daki kadın işverenleriyle kahvaltına bir araya geldiklerini aktaran Oksay,"Türkiye genelinde 10 ilde yapılanmamız oldu. Sendikamızı ülke genelinde anlatmaya devam ediyoruz. İş kadınlarının sesi olmaya ve toplum önünde görünürlüğünü artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün girişimci iş kadınlarımızı destekliyoruz."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
