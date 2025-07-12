Kadın, Tartıştığı Kocasını Bıçakladı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tartıştığı kocası G.A.'yı bıçakla yaralayan A.A. adlı, düştüğünü belirterek, kadın olayı gizlemeye çalıştı. Yaralıya müdahale eden sağlık görevlisinin G.A.'nın 3 yerinden bıçaklandığını belirtmesi üzerine A.A., gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ata Mahallesi'nde 718'inci Sokakta Melissa Park Sitesi'nde meydana geldi. A.A. isimli kadın, tartıştığı eşi G.A'yı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şoka giren G.A. ifade veremezken, eşi A.A. ve evde bulunan kız kardeşi ile eniştesi ise düşerken kafasını çarpıp, yaralandığı belirtti.

SAĞLIK GÖREVLİSİ BIÇAKLA YARALANDIĞI SÖYLERİ

Ambulansa alınan yaralı G.A.'ya müdahale eden sağlık görevlisi, 3 yerinden bıçaklanma sonucu yaralandığı belirledi. Sağlık görevlisinin uyarısı üzerine polis, şüpheli olarak eşini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,