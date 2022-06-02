KADIN SÜRÜCÜYLE TARTIŞINCA TEPKİ GÖREN MOTOSİKLETLİ ŞİKAYETÇİ OLDU - Haberler

BAKIRKÖY'de kendisine çarpan otomobilin peşinden gidince diğer sürücüler tarafından yanlış anlaşılarak tepki gören motosikletli Burak Hüseyin Ekseri suç duyurusunda bulundu.

Olay Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Bağlantı yolundan, sahil yoluna bağlanan motosiklet sürücüsü Burak Hüseyin Ekseri'ye, şerit ihlalinde bulunan otomobil çarptı.

"ÇARPAN SÜRÜCÜ DEVAM ETMEYE ÇALIŞTI"

"MÜVEKKİLİMİN ANNESİNE KÜFRETMESİ BİZİ ÜZDÜ"

Avukat Levent Özcan ise "31 Mayıs günü müvekkilim Burak Bey yan taraftan kendi şeridini tamamen tecavüz ederek Burak beye dokunarak akabinde tutanak tutma isteğini tamamen göz aradı ederek kaçmaya çalışan sürücüden sebeple iş buraya ilerledi. Şoförün kadın olmasından dolayı akabinde bir erkeğin olaya müdahalesi de derinden üzdü. Müvekkilim kusursuz bir şekilde trafikte seyir halindeydi. Bu olay sonucunda ölüm tehlikesi yaşadı. Erkeğin müvekkilime, sürücünün kadın olduğunu belirterek, müvekkilimin annesine küfretmesi bizi üzdü. Bundan kaynaklı hem trafiği tehlikeye atan kadın sürücü hakkında hem de müvekkilime ağza alınmayacak küfürler eden erkekten suç duyurusunda bulunacağız " diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel