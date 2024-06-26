Kadın sürücüye telefon kullanarak trafiği yavaşlatma cezası

Küçükçekmece'de motosikletiyle seyir halindeyken telefon kullanarak trafiği yavaşlattığı tespit edilen kadın sürücüye 1380 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine yaptığı çalışmada, bir sürücünün D-100 Karayolu yan yolda motosikletiyle seyir halindeyken cep telefonu kullanarak trafik akışını yavaşlattığını belirledi.

Motosikletin plaka bilgilerinden kimliği belirlenen kadın sürücü D.G. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerde duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 1380 para cezası uygulandı.