Kadın Sürücüye Saldıran Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kamyonetiyle önünü kestiği kadın sürücüye hakaret edip saldırıda bulunan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Eyüpsultan'da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araçtan inerek diğer araca saldıran ve hakaret eden bir şahsa ait görüntülerin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu görüntülerin incelendiğini aktaran Yerlikaya, "Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin S.Y. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şüphelinin, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar. Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz?. Lütfen, trafik kurallarına uyalım."