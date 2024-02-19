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Kadın sürücü, arkadan çarptığı araca tekme atarak zarar verdi

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Kartal'da bir kadın sürücü, otomobiliyle arkadan çarptığı hafif ticari araca tekme atarak zarar verdi ve sürücüsünü tehdit etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kartal'da, bir kadın sürücü, otomobiliyle arkadan çarptığı hafif ticari araca tekmeyle vurarak zarar verdi, sürücüsünü tehdit etti.

Alınan bilgiye göre, Ö.Ç'nin kullandığı 34 HJU 918 plakalı otomobil, Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde, Baran G. idaresindeki 34 DJG 125 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazanın ardından Baran G. tutanak tutmak istediğini kadın sürücüye bildirdi.

Buna karşı çıkan Ö.Ç, tehdit ettiği Baran G'nin aracını tekmeledi.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracına binerek olay yerinden ayrılan Baran G'yi otomobiliyle takip eden Ö.Ç, bu sırada başka bir araca daha çarptı.

Baran G, polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi oldu.

Sürücünün şikayeti üzerine Ö.Ç. hakkında, "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldı.

Olay anı kamerada

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, trafikte arkadan çarptığı hafif ticari aracı tekmeleyen Ö.Ç'nin hakaret etmesi ve bölgeden uzaklaşan Baran G'nin aracını takip etmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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