Kadın Şüpheli Kurşunlama Olayından Tutuklandı

Küçükçekmece'de, bir iş yeri ile önünde park halindeki araca silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kanarya Mahallesi'nde H.S. isimli kişiye ait iş yeri ile kapısının önündeki araca silahla ateş açılması üzerine çalışma başlattı.

İş yeri sahibi H.S'nin bilgisine başvuran ekipler, yurt dışına kayıtlı bir hattan cep telefonuna "Babanızın bize vergi borcu var, ödeyeceksin. Ailenin en büyüğü sensin. Yoksa seni öldürürüz." şeklinde tehdit içerikli mesaj geldiğini tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay saatinde bir kadının bölgeden koşarak uzaklaştığını, şüphelinin daha sonra kıyafetlerini değiştirip başka bir araca bindiğini ve bölgeden uzaklaştığını belirledi.

Aracın plakasını tespit eden polis, sürücüye ulaştı.

Şüpheli kadının Gaziosmanpaşa'da bir noktada korsan taksi olduğu öğrenilen araçtan indiğini anlaşıldı.

Polis ekiplerince kimliği belirlenen şüpheli Esra T'nin (23) olay günü Gaziosmanpaşa'da bir kişiyle buluşarak yeniden kıyafet değiştirdiğini ve ardından erkek arkadaşıyla görüştüğünü tespit etti.

Şüpheli, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Esra T, buradaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kadın şüphelinin iş yeri ve aracı kurşunladıktan sonra koşarak uzaklaşması, bir binanın boşluğunda kıyafetlerini değiştirmesi, ardından bir araca binerek uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.