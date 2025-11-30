Kadın şoförler deneyimlerini anlattı: Erkek egemen alanda var olmak gurur verici

KADIN şoförler, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde hem mesleğe adım atış hikayelerini hem de trafikte yaşadıkları zorlukları anlattı. Araba kullanma hevesinin 13 yaşında başladığını söyleyen 2 çocuk annesi Tülin Sakinci (48), "Araba kullanmaya olan hevesim 13 yaşımda başladı. Erkek egemen bir alanda kadın şoför olarak var olmak hem gurur verici hem de zaman zaman zorlayıcı. Bizi tebrik eden de oluyor, trafikte sıkıştıran da. Ama genel olarak olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle çocukların 'Kadın şoför' diyerek annelerine gösterdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Hatta fotoğraf çekmek isteyen bile oluyor" dedi.

30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde Altur Turizm bünyesinde çalışan kadın şoförler, direksiyon başındaki deneyimlerini ve meslekte karşılaştıkları zorlukları anlattı. 'Kadınlar daha dikkatli ve özenli' diyen 37 yaşındaki Fatma Acar, "Kadınların korkmadan, cesaretle araba kullanmasını çok önemli buluyorum. Çünkü kadınların trafikte daha dikkatli ve özenli olduklarına inanıyorum. Bu yüzden şehirde daha fazla kadın şoför görmek çok güzel olur. Dünya Şoförler Günü'nü kutluyorum. Bu sektörde çalışmak isteyen tüm kadınlara da cesur olmalarını, adım atmaktan çekinmemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Meslekte 30 yılı geride bırakan Vehbi Aru ile 9 yıldır şoförlük yapan Kadir Koç da kadın şoförlerin dikkatli ve titiz olduğunu belirterek tüm meslektaşlarının Dünya Şoförler Günü'nü kutladı.

'ARABA MERAKIM 13 YAŞINDA BAŞLADI'

Haberlerde, Altur Turizm'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın '1000 kadın şoför bulsam bugün hepsini işe alırım' dediğini duyduktan sonra iş başvurusunda bulunduğunu söyleyen 2 çocuk annesi Tülin Sakinci (48), "Araba kullanmaya olan hevesim 13 yaşımda başladı. Köyde büyüdüm, amcam arabayla geldiğinde kontağı üzerinde bırakırdı. Ben de onu izler, debriyaja nasıl bastığını, fren ve vites kullanımını dikkatle takip ederdim. Merakım o kadar fazlaydı ki zaman zaman arabayı gizlice kaçırırdım. Amcam peşimden koşsa da yakalayamazdı. Bazen arabayı dereye bile soktuğum olurdu. Araba kullanmayı o zamanlardan beri çok seviyorum. Ehliyetimi aldıktan sonra direksiyon hocalığı yaptım. Altur Turizm'e Sayın Abdurrahim Albayrak'ın kadın şoför istihdamı çağrısıyla geldim. Beş yıldır burada çalışıyorum. Erkek egemen bir alanda kadın şoför olarak var olmak hem gurur verici hem de zaman zaman zorlayıcı. Bizi tebrik eden de oluyor, trafikte sıkıştıran da. Ama genel olarak olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle çocukların 'Kadın şoför' diyerek annelerine gösterdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Hatta fotoğraf çekmek isteyen bile oluyor" dedi.

'ARABA KULLANIRKEN KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM'

Kadınların trafikte daha dikkatli araç kullandığını söyleyen Sakinci, "Araba kullanırken kendimi özgür, sakin ve rahat hissediyorum. Bu işi severek yapıyorum çünkü insan taşıyorum. Araca binen personelle selamlaşırım, 'Önce sizi Allah'a sonra kendime emanet ediyorum' derim. Bazen sohbet ederek, bazen sessizce yolumuza devam ederiz. Kadınların trafikte daha dikkatli, kontrollü ve temiz araç kullandığını düşünüyorum. Ben de ekmeğime saygı duyarak aracıma özenle bakıyorum. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde kadın şoförlerin daha da çoğalmasını istiyorum. Ayrıca trafikte kadınlara biraz daha tolerans gösterilmesini diliyorum. Elbette yol verenler oluyor ama daha fazla destek görmek hepimizi mutlu eder" diye konuştu.

'KADINLAR TRAFİKTE DAHA DİKKATLİ ARAÇ KULLANIYOR'

Araba kullandığında kendisini özgür hissettiğini söyleyen Fatma Acar (37) da, "Abdurrahim Albayrak'ın çağrısı üzerine bu sektöre adım attım. Altur Turizm'de çalışıyorum. Araba kullanmayı çok sevdiğim için bu işi tercih ettim. Çocukluğumdan beri direksiyon başında olmak beni mutlu ediyor. Daha önce farklı sektörlerde çalıştım ama kendimi en özgür hissettiğim yerin direksiyon başı olduğunu fark edince tamamen bu alana yöneldim. Mesleğin en büyük zorluklarından biri İstanbul trafiği. Bir de kadın olduğum için ilk anda şaşıranlar olabiliyor. Ama sonrasında olumlu tepkiler almaktan, insanların memnuniyetini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kadınların korkmadan, cesaretle araba kullanmasını çok önemli buluyorum. Çünkü kadınların trafikte daha dikkatli ve özenli olduklarına inanıyorum. Bu yüzden şehirde daha fazla kadın şoför görmek çok güzel olur. Dünya Şoförler Günü'nü kutluyorum. Bu sektörde çalışmak isteyen tüm kadınlara da cesur olmalarını, adım atmaktan çekinmemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KADIN ŞOFÖRLER DAHA DİKKATLİ VE TİTİZ'

Kadın şoförlerin trafikte daha özenli davrandığını düşündüğünü belirten Kadir Koç, "Dokuz yıldır bu işin içindeyim. Bugüne kadar ne yolcularımızdan ne de çalıştığım şirketlerden olumsuz bir geri dönüş almadım. Yöneticilerimizin söylediğine göre sürekli teşekkür alıyormuşuz. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Şoför arkadaşlarımız zaman zaman hor görülüyor. Trafikte önümüze atlayan, sıkıştıran, saygısız davranan çok kişi oluyor. Oysa biz insan taşıyoruz. Birilerini işine, evine, sevdiklerine ulaştırıyoruz. Yaptığımız iş aslında çok değerli. Ancak kimi bunu görüyor, kimi görmüyor. Görülse de görülmese de biz bu mesleği seviyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Kadın şoförlerin daha dikkatli ve titiz olduğunu düşünüyorum. Fakat maalesef trafikte kadınlara karşı yeterince anlayış gösterilmiyor. Bu sadece bizim sektörde değil, genel olarak trafikte de böyle. Ben kendimi bunun dışında tutuyorum; her zaman saygı duyuyor ve elimden gelen yardımı yapıyorum. Tüm şoför arkadaşlarıma kazasız, belasız yolculuklar diliyorum. Çünkü hepimiz bir can taşıyoruz, büyük bir sorumluluğumuz var. Hele İstanbul trafiğinde bu sorumluluk daha da büyük. Herkese hayırlı yolculuklar ve mutlu günler dilerim" dedi.

'BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUZ'

Sektörde 30 yıldır görev yapan Vehbi Aru, şoförlüğün kendileri için bir meslekten öte bir alışkanlık ve sevgi olduğunu belirterek, "Şoförlüğü seviyoruz. Severek yaptığımız bir iş. Turizm firmasında, özellikle servis taşımacılığında çalışmak bize keyif veriyor. Sadece trafikte zorlanıyoruz. Yaptığımız kilometre kısa olsa bile yolların kapalı olması nedeniyle trafikte uzun süre kalabiliyoruz. Kadın şoförlerin sayısının artmasını çok olumlu buluyorum. Kadınların da bu sektöre dahil olması güzel bir gelişme. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü kutluyor, tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diye konuştu.