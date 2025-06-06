Kadın Seyis Hakime Kahraman'ın Milyonluk At Sevgisi

Milyonluk atları büyüttü, yarışlarını nefesini tutup izliyor

Hem anne hem seyis

Çiftlikte şefkat, hipodromda heyecan: "Onlar koşarken çok heyecanlanıyorum"

"Atlarla konuştuğum kadar çocuklarımla konuşmuyorum. Onlarla daha çok ilgiyim, çok seviyorum"

KOCAELİ - Kocaeli'de 10 yıldır seyislik yapan Hakime Kahraman, hem ev hanımlığını sürdürüyor hem de çiftlikteki atların tüm sorumluluğunu üstleniyor. Her bir atla ayrı ayrı ilgilenen Kahraman, onları adeta anne şefkatiyle büyütüyor. Milyonluk atları yetiştiren Kahraman, yarışlara katılan atlarını ise ekran başında kalbi kıpır kıpır izliyor.

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve milyonluk yarış atları yetiştiren Selanik At Çiftliği'nde görev yapan 3 çocuk annesi Hakime Kahraman (41), erkek egemen bir meslek olan seyisliği 2015 yılından bu yana büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Hem evinin sorumluluğunu taşıyan bir anne, hem de atların bakımından sorumlu bir seyis olarak Kahraman, kadınların her alanda başarı gösterebileceğini gösteriyor.

Mesaisi erken başlıyor

Her sabah güne gün doğmadan başlayan Kahraman, önce çiftlikteki evinin işlerini tamamlıyor, ardından atların yanına geçiyor. Onları büyük bir sevgiyle besliyor, ahırları temizliyor, hasta ya da tedaviye ihtiyaç duyanların bakımını büyük bir titizlikle üstleniyor. Mesaisi gün boyunca devam ederken, akşam saatlerinde atları tekrar toparlayarak bakım süreçlerini tamamlıyor.

Kahraman, atlara sadece bakmıyor, onlarla duygusal bağ da kuruyor. Her bir ata evladı gibi yaklaşan Hakime Kahraman, onları okşuyor, konuşuyor, ihtiyaçlarını gözlerinden anlayabiliyor.

"Çocuklarım atların içinde büyüdü"

Hakime Kahraman, 2010'dan bu yana Selanik At Çiftliği'nde yaşadığını, 2015'den bu yana ise seyislik yaptığını söyledi. Seyisliğe başlamadan önce de atlara ilgi duyduğunu ifade eden Kahraman, "Eşim at çiftliğinde çalışıyordu. Eşimden dolayı atlarla iç içeydik. Çocuklarım atların içinde büyüdü. Bende 2015'den beri hem ev hanımlığı hem de seyislik yapıyorum. 3 kızım var. Ev ve işim aynı yerde olduğu için hem evimle hem de işimle ilgileniyorum" dedi.

Atları çok sevdiğini belirten Kahraman, "Atlarla konuştuğum kadar çocuklarımla konuşmuyorum. Onlarla daha çok ilgiyim, çok seviyorum" diye konuştu.

Atlara gözü gibi bakıyor

Bir gününün nasıl geçtiğini de anlatan Kahraman, "Sabah atlarımızı salıyoruz. İlaç alacak olanlara ilaçlarını veriyorum, tedavisi yapılacak olan varsa tedavilerini yapıyoruz. Ahırlara giriyoruz. Arada muayene saatlerimiz oluyor, onunla ilgileniyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere yemlerini hazırlıyorum. Ardından atlarımızı toplamaya başlıyoruz. Genellikle bir günümüz böyle geçiyor" şeklinde konuştu.

"Onlarla konuşurum, okşarım, severim..."

Kahraman, atların sadece bakımını yapmadığını, aynı zamanda onlarla derin bir bağ kurduğunu vurgulayarak, "Onlarla aşırı derecede çok konuşurum, okşarım, severim. Taylara da hep, 'kızım', 'oğlum' diye sesleniriz. Onlar da böyle seslenince hemen yanımıza gelir. Hepsini çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onlar koşarken çok heyecanlanıyorum"

Atlara bakmanın kendisine gurur verdiğine dikkat çeken 3 çocuk annesi Hakime Kahraman, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bazen yarışlarını izleyemesem bile mutlaka takip ediyorum. Ne zaman koşmuş, nerede koşmuş mutlaka bakarım. Çok gurur verici, onları izlerken çok heyecanlanıyoruz. Hele yarışları izlerken daha çok heyecanlanıyorum. Yarış programlarına bakıyorum. Hangisi nerede, ne zaman koşacak bakarım. Bazen buradan giderken atlara isim konulmuyor ama annelerine bakıyorum. Annelerinden takip ederek buluyorum onları, koşacakları saate bakıyorum ve izliyorum.