Kadın sanatçı güreşleri fotoğraflamak için Türkiye'yi geziyor

BALIKESİR - Trakyalı kadın fotoğraf sanatçısı Gülşen Gürses, yağlı güreşleri fotoğraflamak için Türkiye'yi geziyor. Balıkesir'in Gömeç İlçesinde 2.Ulubeyler Yağlı Güreşlerinde fotoğraflar çeken Gürses, fötr şapkası ve ilginç kıyafeti ile de ilgi odağı oldu.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde oturan Gülşen Gürses, Kırkpınar'dan, Elmalı'ya kadar tüm yağlı güreşleri fotoğrafladığını söyledi. Çektiği fotoğrafları kendi sosyal medyasının yanında haber sitelerinde de paylaşan Gürses, bazı fotoğrafları da pehlivanlara ve halka hediye ettiğini kaydetti. Güreş bahanesi ile tüm yurdu gezdiğini anlatan Gürses, işini severek yaptığını söyledi. Tüm güreşlere gittiğini anlatan Gülşen Gürses, " Ben kendim fotoğraf sanatçısıyım. Kurgusal fotoğraf atölyeleri hazırlıyorum. Festivallerde sanat yönetmeni olarak görev alıyorum. Kültür, sanat faaliyetleri ve spor faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Kendimce katkı sunak adına bunları hem fotoğraflıyorum, hem videolar çekiyorum. Yağlı güreşimiz de tamamen bize ait bir kültür. Bu kültüre katkı sunmak buradayım. Ben Kırkpınar dahil, Elmalı, Kurtdereli gibi güreşlerin yanı sıra küçük büyük demeden köy güreşleri dahil tamamen hepsine katılıyorum. Güreşleri fotoğraflıyorum. Bunları hem kendi sosyal medya hesabından paylaştığım gibi tanıtım gücü yüksek sayfalara, haber sitelerine de veriyorum. Aynı zamanda buradaki pehlivanlarımıza da halka da dağıtıyorum. Bundan keyif alıyorum. Çünkü, kadınların bakış açısının bu gibi faaliyetlerde ön planda olmasını istediğim için burada bu konunun altını çizmek için yer alıyorum. Aslında, kadınların, izleyici olarak da, sporcu olarak da daha fazla buralarda yer almasını, benzeri spor faaliyetlerinde yer almasını arzu ettiğim için aslında buradayım. Tabi, bu daha özgün bir kültür yağlı güreşimiz. Hem İslam kültürü hem Türk kültürüne bakan yönü olduğu içinde tabi ki kucaklıyoruz Türkiye olarak. Ben de hiçbir yeri ayırt ekmeksizin Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara olmak üzere hepsine gidiyorum. Bundan da keyif alıyorum. İnsanımız ve coğrafyamız çok çok güzel. Bunun vesilesiyle onları da tanımış oluyorum. İnşallah, yapmak istediğimiz çalışmalar için bende burada çok güzel veriler topluyorum. İnşallah, pek çok güreşte beni görmeye devam edeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum" dedi.