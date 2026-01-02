"Kadın Oyunları Festivali", Şubat Ayında Ankara'da

(ANKARA) -? Türkiye ve Avrupa'nın tek kadın temalı tiyatro festivali olan "Kadın Oyunları Festivali", 2026 programıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Atölye Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen festivalin 2026 yolculuğu, her yıl olduğu gibi yine Başkent'ten başlıyor. 4-8 Şubat günleri arasında Ankara Bilkent Center'daki Ankara Sanat Tiyatrosu sahnelerinde gerçekleşecek olan festivalde, sekiz oyun izleyiciyle buluşacak.

?Türkiye ve Avrupa'nın tek kadın temalı tiyatro festivali olan "Kadın Oyunları Festivali", 2026 programıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl altıncı kez perdelerini açacak olan festival, başarısını uluslararası arenaya taşıyarak Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş yankı uyandırdı.

?Şubat ayında Ankara'da başlıyor

?Atölye Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen festivalin 2026 yolculuğu, her yıl olduğu gibi yine başkentten başlıyor. 4-8 Şubat günleri arasında Ankara Bilkent Center'daki Ankara Sanat Tiyatrosu sahnelerinde gerçekleşecek olan festivalde, kadın temalı sekiz nitelikli oyun izleyiciyle buluşacak. Ankara'nın ardından farklı kentlerde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek festivalin biletleri ise Bubilet.com.tr üzerinden satışa çıktı.

?Festivalin başarısı kıta sınırlarını aşarak akademik ve sanatsal çevrelerin dikkatini çekti. ABD'nin köklü kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayın organı olan "Theatre Journal", aralık ayı sayısında festivali konu alan altı sayfalık kapsamlı bir makale yayınladı. Bu gelişme, Türk tiyatrosunun uluslararası tanıtımı açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

?"Zorluklara rağmen yeni bir hikaye yazıyoruz"

?Festival Direktörü Hasan Aldemir, yaptığı açıklamada festivalin her geçen yıl büyümesinin ardındaki temel sebebin "nitelikli bir farkındalık projesi" olması olduğunu vurguladı. Aldemir, ?"Her yıl karşılaştığımız zorluklara rağmen altıncı yılımıza giriyoruz. ABD'deki saygın bir yayında festivale yer verilmesi, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. Bu, sadece bizim için değil, Türk tiyatrosu adına da büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

?Geliri kız çocuklarının eğitimi için bağışlanıyor

?Kadın Oyunları Festivali sadece bir sanat şöleni değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festival gelirinin belirli bir bölümü, kız çocuklarının eğitim bursu için bağışlanacak.

?Tüm program detaylarına ve duyurulara "Atölye Kültür Sanat" sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.