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Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine ziyaret

AA - Aydın Arık - Güncel
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Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine ziyaret

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu ve farklı illerden gelen kadın muhtarlar Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu ve farklı illerden gelen kadın muhtarlar Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1022'nci gününde sürüyor.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu, beraberinde ülkenin farklı illerinden gelen 24 kadın muhtar ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlarla görüştü.

Erenoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen muhtarlarla burada olduklarını, gelemeyenlerin de selamlarını getirdiklerini söyledi.

Diyarbakır annelerinin acılarını yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden Erenoğlu, annelerin çocuklarına kavuşmak için gösterdikleri mücadeleyi ve gayreti takdir ettiklerini belirtti.

Erenoğlu, ailelerin en kısa sürede evlatlarına kavuşması temennisinde bulunarak, "Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, bu ülkede yaşayan Laz, Çerkez, Kürt, Alevi, Sünni herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

Ailelerin yanında olduklarını aktaran Erenoğlu, teröre dolaylı veya direkt destek veren ülkeleri ve insanları kınadıklarını ifade etti.

AA / Aydın Arık - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Türkiye Eylül Güncel Haberler

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