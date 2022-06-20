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Kadın muhtarlar Diyarbakır Valisi Su'yu ziyaret etti

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Kadın muhtarlar Diyarbakır Valisi Su'yu ziyaret etti

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve beraberindeki kadın muhtarlar Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve beraberindeki kadın muhtarlar Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette, Vali Su Erenoğlu ve kadın muhtarları Diyarbakır'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erenoğlu ise nazik kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Su'ya teşekkür etti.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Ali İhsan Su Diyarbakır Türkiye su Güncel Haberler

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