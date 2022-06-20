Kadın muhtarlar Diyarbakır Valisi Su'yu ziyaret etti
AA - Osman Bilgin - Güncel
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Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve beraberindeki kadın muhtarlar Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve beraberindeki kadın muhtarlar Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Makamda gerçekleşen ziyarette, Vali Su Erenoğlu ve kadın muhtarları Diyarbakır'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Erenoğlu ise nazik kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Su'ya teşekkür etti.
AA / Osman Bilgin - Güncel