Kadın Mobilya Ustası Esra Tuncer, Eşine Destek Oluyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde oturan 43 yaşındaki Esra Tuncer, eşine yardım için gittiği atölyede 4 yıldır mobilya, kapı ve ahşap merdiven yapıyor.

Darıçayırı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Tuncer, çırak bulamayan mobilya ustası eşi İbrahim Tuncer'e yardım etmek için 4 yıl önce atölyede çalışmaya başladı.

Burada işin inceliklerini ve makineleri kullanmayı öğrenen Tuncer, eşiyle çeşitli mobilya, kapı ve ahşap merdiven imalatı yapıyor.

Tuncer, gazetecilere, 4 yıldır atölyede bilfiil çalıştıklarını belirterek, "Şu an her şeyi yapabiliyorum. Kesim makinesini kullanabiliyorum, cumbalama ve şarjlı aletleri kullanıyorum, çekmece, dolap toplayabiliyorum, ahşap merdiven kuruyoruz." dedi.

Kadınlara çalışmaları tavsiyesinde bulunan Tuncer, "Çalışmaktan insana zarar gelmez. Evde oturup para bekleyeceklerine güçlerinin yettiği işlerde kendi ihtiyaçlarını karşılasınlar." diye konuştu.

İbrahim Tuncer de eleman bulmakta zorlandıklarını dile getirerek, "Yanımıza gençleri alıyoruz, çalışmıyor ve kaçıyorlar. Cep telefonuyla oynamak daha çok hoşlarına gidiyor. Bu tür işlere yönelmiyorlar. Yalnız kaldığım için eşimden yardım istedim, 4 yılın sonunda eşim usta oldu. Hala daha yanımızda çalışacak çocuk bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.