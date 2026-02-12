Emep'li Karaca: 'Bahar Taş'a Ne Oldu' Sorusunu Hep Birlikte En Yüksek Sesle Soralım, Cevabı Ortak Mücadelemizle Ortaya Çıkaralım

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Muğla'nın Milas ilçesinde ölü bulunan Bahar Taş için ortak mücadele çağrısı yaptı. Karaca, "Bütün kadın örgütlerine, artık tek bir kız kardeşimizi bile kaybetmeye tahammülü olmayan herkese bir çağrımız var. 'Bahar Taş'a ne oldu' sorusunu hep birlikte en yüksek sesle soralım, cevabı ortak mücadelemizle ortaya çıkaralım" dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Karaca, Muğla'nın Milas ilçesinde 8 Şubat Pazar günü bir teknede ölü bulunan Bahar Taş için açıklamalarda bulundu.

Bahar Taş'ın ağabeyi ile görüşen Karaca, soruşturma sürecinin eksiklerle başladığına dikkati çekerek, olayın meydana geldiği yer ve koşulların, şüpheli bir ölüm vakasında olması gerektiği şekilde ele alınmadığını belirtti.

Karaca, "Deliller hızla ve bütünlüklü biçimde toplanması gerekirken, ailenin ve iş arkadaşlarının ifadeleri alınması gerekirken bu süreç geciktirildiği için, bazı maddi bulguların kaybolma ya da değiştirilme riski ortaya çıktı. En kritik tanıkların dinlenmesi gereği, aile savcı görüşmesi yapana kadar dikkate alınmadı" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan kişilerle ilgili sürecin soru işaretleriyle dolu olduğunun altını çizen Karaca, "İfadelerde açık çelişkiler bulunmasına rağmen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheli bir ölüm dosyasında, çelişkili beyanlara rağmen, soruşturmadaki eksikliklere rağmen serbest bırakılmaları, soruşturmanın akıbetini etkileyecek mi, endişeliyiz" diye konuştu.

Bu süreçte resmi bir belge yokken bazı yerel medya organlarının ve sosyal medya hesaplarının Bahar Taş için yaptığı haberlere işaret eden Karaca, şunları söyledi:

"Henüz temel deliller dahi toplanmamışken, hiçbir resmi bilgi aileye ve avukatlara ulaşmamışken, 'kalp kriziyle öldü, karbinmonoksit zehirlenmesi' gibi hiçbir kaynağı olmayan haberler servis edildi. Ne Adli Tıp Kurumu ne de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmış bir resmi tebligat, rapor bildirimi veya kesin tıbbi değerlendirme yok. Bir yandan da şüphelilerin beyanları sorgulanmadan manşetlere taşındı, buna karşın Bahar'ın ailesinin ve avukatlarının itirazları ya görmezden gelindi ya da küçük dipnotlara sıkıştırıldı."

Bu yayıncılık anlayışının, kamuoyunu bilgilendirmekten çok, algı yaratmayı hedeflediğini kaydeden Karaca, "Kim var ortalığa bilinçli biçimde salınan bu eksik ve yanlış bilgilerin arkasında? Tek elden servis edilmiş gibi görünen bu haberlerin kaynağı ne" diye sordu.

Bu durumun gerçeğin ortaya çıkarılmasını zorlaştırdığını belirten Karaca, "Hem de gerçeğin peşine düşen aileyi bir yandan da yanlış bilgilerin ortalığa salınmasını engellemek, soruşturma sürecini etkileyecek şeylerin yaşanmasını önlemek gibi hiç de vicdani olmayan bir işe koşmaya neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Gerçek olduğu gibi ortaya çıkana kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız"

Dosyanın takipçisi olacaklarını vurgulayan Karaca, "Bahar Taş'ın ölümünün sıradanlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Gerçek neyse açığa çıkması için, her eksikliğin, her ihmalin ve her çelişkinin takipçisi olacağız. Deliller eksiksiz toplanana, tanıklar etkin biçimde dinlenene ve gerçek olduğu gibi ortaya çıkana kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız" dedi.

Ortak mücadele için de çağrıda bulunan Karaca, "Bütün kadın örgütlerine, artık tek bir kız kardeşimizi bile kaybetmeye tahammülü olmayan herkese bir çağrımız var. Gerçeğe ancak mücadeleyle kavuşabildiğimizi daha önce pek çok şüpheli kadın ölümü dosyasından biliyoruz. Adaleti ancak dişle tırnakla mücadele ederek sağlayabildiğimizi gördüğümüz onlarca dava deneyimimiz var. Bahar Taş dosyasında da gerçeğin ve adaletin peşine hep birlikte düşelim. 'Bahar Taş'a ne oldu' sorusunu hep birlikte en yüksek sesle soralım, cevabı ortak mücadelemizle ortaya çıkaralım" ifadelerini kullandı.