Kadın Kültür Evi'nden Atık Malzemelerle Ekonomik Katkı

Kadın Kültür Evi'nden Atık Malzemelerle Ekonomik Katkı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bulunan Kadın Kültür Evi'nde kursiyerler, atık malzemelerden ürettikleri el sanatları ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Eğlenceli derslerde dikiş, nakış, örgü ve daha fazlasını öğreniyorlar.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesindeki Kadın Kültür Evi'nin kursiyerleri, atık malzemelerden yaptıkları ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri'ne giden kadınlar, katıldıkları kurslarda el sanatları öğreniyor.

Kadınlardan bazıları, siparişle ürettikleri ürünlerin, sosyal medyadan, valilik, kaymakamlık ve belediye işbirliğinde kurulacak stantlarda da satışını yaparak aile bütçelerine katkıda bulunacak.

Eğlenerek öğreniyorlar

Kadın Kültür Evi Müdürü Tülay Sulupınar, AA muhabirine, kursta el sanatları anlamında elde yapılan her şeyi ürüne dönüştürdüklerini söyledi.

Dikiş, nakış, kanaviçe, tel kırma, tel sarma gibi çalışmalar yaptıklarını anlatan Sulupınar, şöyle konuştu:

"Nevresim de dikiyoruz. Önlük, yastık, minder, tablo işledik. Örgü alanında oyuncak ördük. Oyuncak yastık yaptık. Kot pantolondan çantalar, yelek yaptık. Atık malzemeler üzerinde çalışıyoruz. Perdecilerden toplanan atık tülden, çelenk çiçeği, çelenk tülü, şişe kapakları, atık kadifelerden saç tokası yaptık. 12 kursiyerimiz var. Ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Amacımız kursiyerlerin bir şey öğrenmesi, eğlenmesi ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak."

Sulupınar, kursiyerlerin aldıkları eğitimle kendilerini daha da geliştireceğine inandığını kaydetti.

Yabancı uyruklu kursiyer Aya Ünal (28) da kursa iki yıl önce başladığını dile getirdi.

Oyuncak ördüğünü anlatan Ünal, "Tel kırma ve dikiş de öğrendim. Zamanımız güzel geçiyor. Satış da yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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