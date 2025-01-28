Kadın Kooperatiflerinin Güçlenmesi İçin Çalışmalar Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eğitimden finansmana, yenilikçi uygulamalardan uluslararası işbirliklerine kadar her alanda kooperatiflerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı'nın, dünyada kooperatifçilik anlayışının geniş bir vizyon kazanmasını sağlayacağını belirterek, hızlandırdıkları çalışmalarla ekonomik ve toplumsal kazanımların artmasına katkı sunacağını söyledi.

Ekonomik ve ticari hayatın en önemli aktörlerinden birinin kooperatifler olduğunun altını çizen Göktaş, kooperatif ağının herkesin ortak emeği ve inancıyla büyüdüğünü dile getirdi.

Türk kooperatifçilik modeli olarak adlandırdıkları bu ekonomik sistemin, uluslararası alanda güçlü bir örnek haline geldiğini anlatan Bakan Göktaş, modelin başarısının temelinde dayanışma kültürü, yerel kalkınmaya katkı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmesinin yer aldığını kaydetti.

Göktaş, Türk kooperatiflerinin yerel değerleri küresel pazarlara taşıdığına işaret ederek, "Böylece hem ülkemizin ekonomisine hem de uluslararası ticarete katkı sunuyor. Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımında, dezavantajlı grupların ekonomik sisteme

dahil olmalarında öncü bir rol oynuyor." diye konuştu.

Bakanlık olarak, kadın kooperatifleri alanında farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, tüm çalışmalarda en önemli rehberlerinin, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" olduğunu belirtti.

Göktaş, kadın kooperatiflerini ve girişimciliğini teşvik edip, kadınların iş hayatında daha aktif rol almaları için çalışmalar yürüttükleri bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 81 ilimizde düzenlediğimiz çalıştay ve eğitim programlarıyla toplam 45 bin kişiye ulaştık. 1012 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle yaklaşık 15 bin kişiye eğitim sunduk. Kadın kooperatiflerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çözümler üretiyoruz. Çünkü biliyoruz ki zaman zaman sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Yine kadın kooperatiflerinin ürünlerinin bu topraklara has olduğunu gösteren 'coğrafi işaret' almaları için destek oluyoruz."

"Kadın kooperatifleri, bu değişimin ve dönüşümün yapı taşlarıdır"

"Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında ekonomiyi güçlendiren, yerel kalkınmaya ve dayanışma kültürüne katkı sağlayan kadın kooperatiflerimizle gurur duyuyoruz." ifadesini kullanan Göktaş, bunların her birinin pek çok farklı alanda faaliyet gösterdiğini, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük başarılara imza attığını söyledi.

Göktaş, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmanın sadece kadınları güçlendirmekle kalmayacağını dile getirerek, "Aynı zamanda daha adil, daha eşit ve daha güçlü bir toplum inşa eder. Kadın kooperatifleri, bu değişimin ve dönüşümün yapı taşlarıdır ve onların desteklenmesi, bir ülkenin geleceğinin desteklenmesi demektir. Bu inançla, 23 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadın istihdamını artıran pek çok çalışmaya imza attık." diye konuştu.

Kadınların sahip olduğu gücü ve potansiyeli ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalıştıklarını anlatan Göktaş, "Unutmayalım ki bir toplum, kadınları ile güçlüdür ve kadınların gücüyle kurulan kooperatifler, ekonomik fayda sağlamanın ötesinde, dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte büyümeyi öğretiyor. Bugün bizlere düşen görev, kadın kooperatiflerimizi desteklemek ve bu yapıların sürdürülebilirliğini güvence altına almaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Uluslararası Kooperatifler Yılı'nın bir başlangıç olmasını ve kadın kooperatiflerinin yükselişine şahitlik eden döneme kapı açmasını temenni ederek, "Biz de, eğitimden finansmana, yenilikçi uygulamalardan uluslararası işbirliklerine kadar her alanda kooperatiflerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.