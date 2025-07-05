Kadın kooperatiflerine geçen yıl 24,8 milyon lira hibe sağlandı

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, geçen yıl çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 51 ilden 109 kooperatifin 117 projesine, 24 milyon 775 bin 370 lira hibe desteği sağladı.

AA muhabirinin, derlediği bilgiye göre Ticaret Bakanlığınca kadın kooperatiflerin desteklenmesine yönelik adımlar atılırken, kadın ihracatçılara yönelik bazı projeler de uygulanıyor.

Bu kapsamda kooperatif ve üst kuruluşlarının, üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES yürütülüyor.

Yapılan değerlendirmeler sonucu, 2024 yılında KOOP-DES çerçevesinde, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 51 ilden 109 kooperatifin 117 projesine, 24 milyon 775 bin 370 lira hibe desteği verildi.

"Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamında destek limitleri yükseltildi

Bakanlık, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin ve dezavantajlı bireylerin oluşturduğu kooperatifleri, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatifleri ve tarım satış, sanat ve yenilikçilik alanlarında faaliyet gösteren kooperatifleri öncelikli olarak destekliyor.

Birleşmiş Milletler tarafından, 2025 "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak ilan edilirken, destek limitlerinde önemli artışlar yapıldı. Kooperatiflerin, makine veya ekipman alımları ile ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına yönelik destek üst limiti, 400 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik destek üst limiti, 60 bin liradan 150 bin liraya, kooperatiflerin hibe desteği verilecek makine veya ekipman ve demirbaş alımı projeleriyle ilgili nitelikli personel istihdamı desteği ise bir personel için yıllık 204 bin liradan 266 bin 400 liraya, iki personel için ise yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya çıkartıldı.

Bunlara ilave olarak, Ticaret Bakanlığı, söz konusu limitlerin yüzde 100'üne kadar destek verilebilmesine de imkan tanıdı.

Kadın kooperatiflerine eğitim

Öte yandan, Bakanlıkça kadın kooperatiflerine yönelik eğitimler de düzenleniyor. Bu programlar kaymakamlıklar, belediyeler, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kadın girişimcilerden gelen talepler doğrultusunda çevrim içi ve yüz yüze olarak organize ediliyor. Söz konusu eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çevrim içi olarak, 2023'te Ordu, Giresun, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Van, Erzurum, Ağrı, Muş, Elazığ, Sivas, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun illerinden 150 kadın kooperatifi ortağına e-ticaret/e-ihracat eğitimi, 934 kadın kooperatifi ortağına ise ana sözleşme ve intibak eğitimi verildi. Geçen yıl Gaziantep, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon, Giresun, Antalya, Mersin illerinden 120 kadın kooperatifi ortağına e-ticaret/e-ihracat eğitimi, bu yılın ilk 6 ayında İzmir, Manisa, Karabük, Bartın, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ illerinden 140 kadın kooperatifi ortağına e-ticaret/e-ihracat eğitimi düzenlendi.

Yüz yüze eğitimler kapsamında ise 2023'te kadın kooperatifleri ortakları, girişimciler, serbest muhasebeci ve mali müşavirler, üniversite öğrencileri olmak üzere 750 kişiye, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Kütahya, Konya, Gaziantep, Sivas, Kırşehir, Bursa, Mersin, Konya illerinde ve Kafkas Üniversitesinde mevzuat ve bilgi sistemleri (KOOP-BİS-ESBİS), kooperatifçilik, ihracat ve ticari ahlak konularında eğitimler verildi.

Geçen yıl bünyesinde kadın kooperatifleri ortakları, girişimciler, serbest muhasebeci ve mali müşavirler, üniversite öğrencileri, ticaret il müdürlüğü personeli olmak üzere 2 bin 260 kişiye, Ankara, Çorum, Konya, Zonguldak, Kayseri, Samsun, Giresun, Trabzon, Kütahya, Bursa, Diyarbakır, Yozgat illerinde, Ostim Teknik, Gazi, TOBB, Hacı Bayram Veli üniversitelerinde ve Ankara Ticaret İl Müdürlüğünde Bakanlık temsilciliği, mevzuat, intibak, bilgi sistemleri (KOOP-BİS-ESBİS), ihracat destekleri, e-ticaret, e-ihracat, kadın kooperatifleri ve ticari ahlak eğitimleri düzenlendi.

Bu yılın ilk 6 ayında ise esnaf sanatkar, kooperatif ortağı ve serbest muhasebeci ve mali müşavirler olmak üzere toplamda 522 kişiye, Eskişehir, Bursa ve Yalova illerinde mevzuat, e-ticaret, e-ihracat, pazarlama ve bilgi sistemleri (KOOP-BİS, ESBİS) eğitimleri verildi.