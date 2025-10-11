Kadın Kooperatiflerine 1.6 Milyon Lira Hibe Desteği

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında, 2 kadın kooperatifine 1 milyon 647 bin 500 lira hibe desteği sağlanacak.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılında, Kooperatifleri Desteklenmesi Programı ile kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, kadın kooperatiflerin ekonomik olarak ayakta kalmalarını sağlamanın, kadın girişimciliğini teşvik etmeyi ve kooperatiflerin ürettikleri ürünleri pazarlama ile satış kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Sundukları proje kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından Venüs Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ve Bozova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine 1 milyon 647 bin 500 lira hibe desteği sağlanacağı kaydedilen açıklamada, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan kooperatiflere olan desteğin devam edeceği ifade edildi.