Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği kapsamında düzenlenen 'Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması'nda yöresel yemekler yarıştı. İpekyolu Ak Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi birinci oldu.

Van'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Van Kadın Kooperatifleri Derneğinin işbirliğiyle Tuşba Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi.

Kurulan ocaklarda kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemeklerden erişte pilavı, erik kızartması ve ekşili kavurma, jürinin beğenisine sunuldu.

Katılımcılara da yemeklerin ikram edildiği yarışmada İpekyolu Ak Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi birinci, Mona Lisa Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ikinci, İpekyolu İpek Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üçüncü oldu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, gazetecilere, kentte Ticaret Bakanlığınca desteklenen 11 kadın girişimci kooperatifinin bulunduğunu söyledi.

Kadın kooperatiflerinin üretim sektörüne destek sağladığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Kadın girişimci kooperatiflerimizin her biri birbiriyle tatlı bir rekabet halinde üretim sektörümüze müthiş derecede destek vermektedir. Bugün de ayrı bir önem arz eden bir yarışma düzenlemişler. Yöresel yemeklerimizin tadılacağı bir yarışma. Kooperatiflerimizi gezdik. Ürünlerini tanıdık, yemeklerini gördük. Yarışmada dereceye giren arkadaşımıza ödüllerini vereceğiz. Bu vesileyle emek veren tüm kurumlara teşekkür ederim."

"2022'de her ilçede bir kooperatif kurduk"

Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın da kooperatiflerin insanların bir araya gelerek sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlarına demokratik karar verme yoluyla ulaşmalarını sağlayan girişim modeli olduğunu dile getirerek, "Paylaşmanın, dayanışmanın yardımlaşmanın, güçlü sermaye karşısında rekabet edebilmenin önemli bir yoludur. Kooperatifler, kadınlara etkileşim ve dayanışma imkanı sağlamaktadır." dedi.

Van Kadın Kooperatifleri Derneği Başkanı Suzan Türkoğlu da "2022'de her ilçede bir kooperatif kurduk. Daha sonra Ticaret Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle ekipman aldık. Şu an 11 kooperatif aktif üretim yapmakta." diye konuştu.

Programa İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Deniz Aygen, bazı kurum amirleri ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti

Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.