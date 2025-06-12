Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması Gerçekleşti

Van'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Van Kadın Kooperatifleri Derneğinin işbirliğiyle Tuşba Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi.

Kurulan ocaklarda kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemeklerden erişte pilavı, erik kızartması ve ekşili kavurma, jürinin beğenisine sunuldu.

Katılımcılara da yemeklerin ikram edildiği yarışmada İpekyolu Ak Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi birinci, Mona Lisa Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ikinci, İpekyolu İpek Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üçüncü oldu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, gazetecilere, kentte Ticaret Bakanlığınca desteklenen 11 kadın girişimci kooperatifinin bulunduğunu söyledi.

Kadın kooperatiflerinin üretim sektörüne destek sağladığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Kadın girişimci kooperatiflerimizin her biri birbiriyle tatlı bir rekabet halinde üretim sektörümüze müthiş derecede destek vermektedir. Bugün de ayrı bir önem arz eden bir yarışma düzenlemişler. Yöresel yemeklerimizin tadılacağı bir yarışma. Kooperatiflerimizi gezdik. Ürünlerini tanıdık, yemeklerini gördük. Yarışmada dereceye giren arkadaşımıza ödüllerini vereceğiz. Bu vesileyle emek veren tüm kurumlara teşekkür ederim."

"2022'de her ilçede bir kooperatif kurduk"

Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın da kooperatiflerin insanların bir araya gelerek sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlarına demokratik karar verme yoluyla ulaşmalarını sağlayan girişim modeli olduğunu dile getirerek, "Paylaşmanın, dayanışmanın yardımlaşmanın, güçlü sermaye karşısında rekabet edebilmenin önemli bir yoludur. Kooperatifler, kadınlara etkileşim ve dayanışma imkanı sağlamaktadır." dedi.

Van Kadın Kooperatifleri Derneği Başkanı Suzan Türkoğlu da "2022'de her ilçede bir kooperatif kurduk. Daha sonra Ticaret Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle ekipman aldık. Şu an 11 kooperatif aktif üretim yapmakta." diye konuştu.

Programa İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Deniz Aygen, bazı kurum amirleri ve kadınlar katıldı.